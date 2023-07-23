عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .

بمسابقة الابتكارات العلمية|«حاسبات وذكاء اصطناعي دمياط» ضمن أفضل 10 مشروعات على مستوى العالم

 بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19859 طن تشمل : 8761 طن يوريا و 4500 طن مولاس و 150 طن رمل و 1669 طن أسمنت معبأ و 4779 طن بضائع متنوعة .


كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46223 طن تشمل :  3312 طن ابلاكاش و 5610 طن فول صويا و 4946 طن ذرة و 6000 طن كسب صويا و 7300 طن خردة و 10857 طن حديد و 100 طن سكر و 98 طن لبن مجفف و 8000 طن قمح .


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172843 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188620 طنًا .


كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5124 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي  ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2648 شاحنة .

دمياط الحبوب والغلال الحاويات القطاع الخاص بضائع متنوعة هيئة ميناء دمياط صومعة الحبوب والغلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

إعفاء من التمهيدي.. قرار عاجل من كاف بشأن مشاركة الزمالك في الكونفدرالية

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

الكهرباء لن تنقطع عن مراسي والساحل الشمالي والعلمين الجديدة لهذا السبب

موضوعات متعلقة

بمسابقة الابتكارات العلمية|«حاسبات وذكاء اصطناعي دمياط» ضمن أفضل 10 مشروعات على مستوى العالم

ميناء دمياط يستقبل 10 سفن حاويات وبضائع عامة

ترشيحاتنا

بعد عودة العلاقات .. قطر تعين سفيراً لدى الإمارات

أخبار الفن.. انهيار مي كساب من البكاء.. وصية ميار الببلاوى.. عودة فنان شهير للغناء

التنمية المحلية: الخطة الاستثمارية تضم مشروعات تعزز خدمات الإنارة ورصف الطرق..فيديو

بعد تدنيس القرآن.. قرار عاجل لـ منظمة التعاون الإسلامي ضد السويد

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

شوبير يكشف حقيقة انتقال مبابي إلى السعودية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى حاجة في مصر| 14 نوعا من المانجو تُزين الأسواق .. والكيلو يقل عن 15 جنيهًا

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

بحضور أحمد فهيم ولقاء سويدان.. انهيار مى كساب فى جنازة والدها.. صور

فيديو

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

1850 جنيها فقط| أسعار الذهب اليوم الأحد 23 يوليو 2023

وزن ثقيل جدًا.. لحظة وفاة لاعب كمال أجسام شاب في أندونيسيا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ