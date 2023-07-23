ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .

بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19859 طن تشمل : 8761 طن يوريا و 4500 طن مولاس و 150 طن رمل و 1669 طن أسمنت معبأ و 4779 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46223 طن تشمل : 3312 طن ابلاكاش و 5610 طن فول صويا و 4946 طن ذرة و 6000 طن كسب صويا و 7300 طن خردة و 10857 طن حديد و 100 طن سكر و 98 طن لبن مجفف و 8000 طن قمح .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 460 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 439 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2423 حاوية مكافئة .



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 172843 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188620 طنًا .



كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5124 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 2648 شاحنة .