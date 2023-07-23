إعصار يمحو شركة دواء أمريكية شهيرة في ثوانٍ |شاهد

يظهر مقطع فيديو مرعب اللحظة التي يضرب فيها إعصار منشأة تابعة لشركة فايزر في نورث كارولينا، ورفع الحطام وسوى سقف شركة الإمدادات الطبية.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، تم تصنيف الإعصار على أنه EF-3، وفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، حيث بلغت سرعة الرياح 150 ميلًا في الساعة ، مما أدى جزئيًا إلى تدمير مصنع تخزين Rocky Mount التابع للشركة يوم الأربعاء.

على الرغم من أن الخبراء يخشون أن يتسبب المصنع المتضرر في نقص طويل الأجل في بعض الأدوية ، إلا أن مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الدكتور روبرت كاليف قال يوم الجمعة إن الوكالة "لا تتوقع أي تأثير كبير فوري على الإمدادات بعد الأضرار الناجمة عن إعصار".

قال كاليف: "تلك المنتجات التي تم إنتاجها في هذا المرفق والموجودة بالفعل، أو التى قد تكون معرضة لخطر النقص، بدأت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خطوات التخفيف، مثل البحث عن مصادر إضافية ومطالبة الشركات المصنعة الأخرى بالاستعداد لزيادة الإنتاج، إذا لزم الأمر''.