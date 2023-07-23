عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وضع ضغوطا.. تقرير يوناني يكشف حقيقة طلب باناثينايكوس ضم نجم الزمالك

أحمد فتوح
أحمد فتوح

كشفت تقارير يونانية، حقيقة طلب نادي باناثينايكوس اليوناني، ضم أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع “سبورتال” اليوناني فإن نادي باناثينايكوس، لم يتقدم بعرض لضم أحمد فتوح، لاعب الزمالك.

وأشار إلى أن هذا التفاوض يأتي من الوكلاء من أجل الحصول على عقد أعلى مع الزمالك، ونشر ذلك من أجل وضع الضغط على النادي.

واختتم أن نادي باناثينايكوس اليوناني، يمتلك لاعبين في مركز الظهير الأيسر وهم خوانكار وفيليب ملادينوفيتش وكريستي جانيا، لذلك ليس من المنطقي ضم ظهير رابع.

عقد فتوح مع الزمالك

يُذكر أن أحمد فتوح سينتهي عقده مع نادي الزمالك في صيف 2024، ويحق له أن يوقع لأي ناد في يناير المقبل.

الزمالك أحمد فتوح الميركاتو الصيفي باناثينايكوس اليوناني تقارير يونانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

قرار عاجل من رئيس الإمارات لمواجهة الهجرة غير الشرعية

ممنوع الاقتراب.. بوبو يثير الجدل بشأن مستقبله مع الأهلي

ترشيحاتنا

بالقانون.. عقوبات مشددة على مروجي بيع أصول القطار الكهربائي الخفيف والسريع

فيديو مرعب لحرائق الغابات في اليونان وخوف السيّاح |شاهد

إبراهيم عادل نفس صفاته.. ميكالي يعلق على انضمام صلاح للمنتخب الأولمبي بالأولمبياد

صدمة مروعة| شاهد اللحظات الاخيرة.. الموت يخطف لاعب كمال أجسام شهير في لحظة

اعتراف خطير من زيلينسكي بشأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بالبنوك في ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| صور من الطفولة تجمع الشيف بوراك ووالده

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

اعتقدوا أنها جثة.. أجنبية تثير رعب جيرانها والشرطة بسبب هذا الموقف

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

فيديو

شاهد خناقة بالشوم والسلاح الأبيض في عرض البحر بالإسكندرية «فيديوجراف»

بتوجيهات من الرئيس|القوات المسلحة تشارك بثلاث طائرات شينوك لإخماد حرائق غابات اليونان

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ