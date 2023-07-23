وضع ضغوطا.. تقرير يوناني يكشف حقيقة طلب باناثينايكوس ضم نجم الزمالك

كشفت تقارير يونانية، حقيقة طلب نادي باناثينايكوس اليوناني، ضم أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لموقع “سبورتال” اليوناني فإن نادي باناثينايكوس، لم يتقدم بعرض لضم أحمد فتوح، لاعب الزمالك.

وأشار إلى أن هذا التفاوض يأتي من الوكلاء من أجل الحصول على عقد أعلى مع الزمالك، ونشر ذلك من أجل وضع الضغط على النادي.

واختتم أن نادي باناثينايكوس اليوناني، يمتلك لاعبين في مركز الظهير الأيسر وهم خوانكار وفيليب ملادينوفيتش وكريستي جانيا، لذلك ليس من المنطقي ضم ظهير رابع.

عقد فتوح مع الزمالك

يُذكر أن أحمد فتوح سينتهي عقده مع نادي الزمالك في صيف 2024، ويحق له أن يوقع لأي ناد في يناير المقبل.