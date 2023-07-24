بسيطة .. اتبعي هذه الخطوات اذا تعرض طفلك لنزيف الأنف

نزيف الأنف من الإصابات الشائع حدوثها بين الاشخاص والذي لا يعتبر عادةً علامة خطر.

ويعتبر نزيف الأنف عند الأطفال حالة من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب علاجًا فوريًا ،ونرصد في هذا التقرير أهم أسباب نزيف الانف والاسعفات الأولية وفقاً لموقع Medical News Today.

ماهو نزيف الأنف:

هو فقدان الدم من الأنسجة المبطِّنة للأنف، ويحدث في كثير من الأحيان في فتحة الانف، وغالبًا ما يكون سببه الهواء الجاف، ويختلف نزيف الأنف من بسيط يتوقف من تلقاء نفسه إلى شديد يحتاج العناية الطبية الفورية

الأسباب الموضعية :

ضعف بالأوعية و الشعيرات الدموية في الغشاء المبطن للأنف.

خدوش بالغشاء المبطن للأنف يسببه إصبع الطفل أو جسم غريب بالأنف.

جفاف الغشاء المبطن للأنف نتيجة تعرض الطفل لتيارات هواء جاف.

التهاب الجيوب الأنفية و اللحمية و حساسية الأنف تؤدى إلى تراكم الإفرازات مع تكوين قشور، كما تسبب ضعف بالأوعية و الشعيرات الدموية في الغشاء المبطن للأنف

السبب الأكثر شيوعاً لنزيف الأنف:

قد يؤدي نزيف الأنف عن طريق الخدش إلى تعريض الأوعية الدموية للنزيف.

تلقي صدمة: عندما يصاب الطفل بإصابة في أنفه قد يبدأ بالنزيف. لا تمثل معظم إصابات الأنف الخفيفة مشكلة

، ولكن يجب عليك طلب الرعاية الطبية إذا كنت غير قادر على إيقاف النزيف بعد 10 دقائق أو كنت قلقاً بشأن الإصابة ومدى شدتها.

البرد أو الحساسية أو عدوى الجيوب الأنفية: أي مرض يتضمن أعراض احتقان الأنف وتهيجه يمكن أن يسبب نزيفاً في الأنف.

العدوى البكتيرية: يمكن أن تسبب العدوى البكتيرية الألم وظهور احمرار وتقشر الجلد داخل الأنف وأمام فتحتي الأنف. كما يمكن أن تؤدي هذه الالتهابات إلى نزيف.

الإسعافات الأولية :

- المحافظة على هدوء الطفل و الجلوس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلآ إلى الامام لمنع الدم من الدخول إلى البلعوم ومن ثم بلعه

- وضع وعاء أو مناديل تحت الانف لمنع اتساخ الملابس .

- الضغط بالابهام والسبابة على طرف الانف اللين حوالي خمس دقائق متواصلة والتنفس من خلال الفم ، فإذا لم يتوقف النزيف يجب الاستمرار بالضغط لمدة 10 دقائق

- كمادات باردة على الأنف و الجبهة في معظم الحالات يتوقف النزيف خلال دقائق قليلة تلقائيا .

- الاتصال بالطبيب إذا إستمر النزيف لأكثر من 15 دقيقة أو إذا تكرر كثيرا أو إذا حدث نتيجة حادث أو إصابة بالانف .



علاج نزيف أنف الطفل كالتالي:

يمكنك المساعدة في إبطاء نزيف أنف طفلك من خلال جلوسه على كرسي، ثم اتبع هذه الخطوات لإيقاف النزيف:

اجعل طفلك يجلس في وضع مستقيم وقم بإمالة رأسه للأمام قليلاً.

لا تقم بإمالة رأسه إلى الخلف فهذا يؤدي إلى جريان الدم في حلقه ويمكن أن يجعل طفلك يسعل أو يتقيأ.

اضغط على الجزء الرخو من الأنف أسفل جسر الأنف، اجعل طفلك يتنفس من فمه بينما تفعل ذلك أنت أو اطلب من طفلك أن يقوم بذلك إذا كان كبيراً في السن.

حاول الحفاظ على الضغط لمدة 10 دقائق ، قد يؤدي التوقف مبكراً جداً إلى أن يبدأ أنف طفلك بالنزيف مرة أخرى ،يمكنك أيضاً وضع الثلج على الأنف، مما قد يقلل من تدفق الدم.