أثار مقطع فيديو نشرته راكبة من على متن طائرة في مدينة بوسطن الأمريكية حالة من الإزعاج للملايين.

ظهر في مقطع الفيديو اكتظاظ الركاب في منتصف الطائرة بشكل عشوائي بمجرد هبوط الطائرة ببوسطن.

وعلقت الراكبة على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق “تيك توك” قائلة: "منذ متى انتهت آداب نزول الركاب صفا تلو الآخر".

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ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، اليوم الأحد، حصد مقطع فيديو الفتاة 2.4 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة.

وكانت من بين التعليقاتعلى مقطع الفيديو: "هذا أكبر إزعاج للحيوانات الأليفة"، “سوف أنزل عندما يكون هذا صفي! فسأقف أمامهم”.

أمريكا..راكبة توثق سلوكا عشوائيا على متن طائرة يثير إزعاج الملايين