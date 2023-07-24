مواجهة نارية على الهواء بين لميس الحديدي ورئيس اتحاد الإسكواش

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الفوز ببطولة العالم للاسكواش للناشئات بعد التغلب على لاعبة ماليزيا أيرا أزمان بثلاثة أشواط نظيفة، قائلة :"أمينة عرفي كان معاها مشكلة قبل البطولة وتم حلها، والبيروقراطية قاتلة. وأهي سافرت وفازت".



من جانبه عقب عاصم خليفة رئيس الاتحاد المصري للاسكواش ، قائلاً : " : دي لعبة فردية واللاعيبة بيكونوا عايزين يفوزوا بيها بيبقى فيه نوع من الانانية وحب إثبات الذات ، وإحنا عايزينهم يفوزوا بالفردي والفرق.وإحنا جهاز فني رايحين نلعب بطولة فردي فرق في الفردي كل لاعب بيحمل إسمه وععاوز يحقق ذاته الفردي ".



ورداً على مقالته والدة أمينة عرفي، قال : دي تعليمات وتنسيق ومعالي الوزير لما عملنا إجتماع حدث نوع من التنسيق وصلنا لنقطة أننا مانزعلش والد أمينة ولا الفرق الاخرى لاننها نهدف حصد أكبر عدد من الميداليات".



ورداً على الاعلامية لميس الحديدي ، التي قاطعته قائلة : فين المشكلة نحصد ميداليات من غير ماننكد على البنت ولولا تدخل الوزير كان ممكن متسفرش فين المشكلة أن عايزه ابوها معاها يفطر معاها ومسافر على نفقته ؟ ، " ليرد قائلاً : " المشكلة لازم تنسيق لاننا ملتزمين بتعليمات الدولة المستضيفة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، انه :"ممكن يسافر عادي بس لازم يحصل تنسيق مع الجهاز الفني إحنا كنا عاوزين نقطة عايزين وهي نحصد أكبر جوائز ممكنة، ومش عايزين نزعل والد أمينة عرفي.



وعلقت الحديدي، قائلة : " بعض المشكلات بتكون محتاجة مرونة، والموهبة ممكن تبقى طلباتها مختلفة وأصعب وأغرب لازم يبقى فيه مرونة بدو بيروقراطية ".



