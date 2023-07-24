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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جامعة العلمين الدولية: لدينا 3 آلاف طالب يدرسون طوال العام

مصطفى النعناعى،عميد
مصطفى النعناعى،عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين

قال مصطفى النعناعى، عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بجامعة العلمين الدولية، إن قرار إنشاء جامعة العلمين، صدر من الرئيس السيسى برقم 435 لسنة 2020، فى أغسطس 2020، متابعا:  بعد شهرين فقط استقبلت الجامعة أول دفعة من الطلاب.

 

وأضاف "مصطفى النعناعى"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الجامعة استقبلت طلاب لدراسة مجموعة من المجالات، ومن بينها: الهندسة، علوم هندسة الحاسب، الصيدلة، الدراسات القانونية، الأعمال والفنون والتصميم، خلال أكتوبر عام 2020، منوها بأن الجامعة احد الكيانات الرئيسية داخل المدينة.

 

واسترسل: جامعة العلمين حققت رؤية المدينة، بوجود طلاب على مدار العام، متابعا:عدد الطلاب بجامعة العلمين وصل إلى 3 آلاف طالب من خلال 9 مجالات أكاديمية، والطلاب مقيمون في المدينة طوال العام.

وأوضح أن الجامعة تضم طلاب من جميع المحافظات، منوها بأن الدراسة بالجامعة تتم من خلال 3 فصول دراسية.

 

وشدد على أن الجامعة تتعاون مع الجامعات العالمية والدولية في العديد من المجالات، سواء كـ تعليم أو تدريب.

 

 

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