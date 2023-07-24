وفاة والدة الإعلامي علاء منصور

أعلن الاعلامي علاء منصور وفاة والدته، طالبا جميع متابعيه ومحبيه بالدعاء لها.

وكتب علاء منصور من خلال حسابه الرسمي على تطبيق “الفيسبوك” أمي خلاص ماتت، أمي كانت في العمرة امبارح وماتت دلوقتي، أنا خلاص ما بقيتش علاء، أنا مُت أنا كمان.

وتابع علاء منصور: "صلاة الجنازة بكرة بعد صلاة الظهر، في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، والعزاء على المقابر.

وعلاء منصور هو واحدًا من خبراء علم الفلك الذين يتحدثون دائمًا عن الأبراج، وصفات كل برج، وكل ما يتعلق بجميع الأبراج، وما يحمله أصحاب هذا البرج.

يذكر أن قال علاء منصور خبير التنمية البشرية والأبراج إن برج العقرب من الأبراج المائية، موضحا أن من عيوبه أنه الأكثر غيرة بين الأبراج، فضلا عن غموضه الشديد ولا يعرف أى شخص تفكيره وإنكاره للجميل أحيانًا.



وأضاف "منصور" خلال استضافته فى ندوة نظمها موقع "صدى البلد"، أن أهم مميزات المنتمين لهذا البرج الاستماتة فى الدفاع عن الناس التى يحبها والطموح.



وأشار إلى أن هناك توافقا بين برج العقرب وبرج الحمل ولكن هذا التوافق يحدث بينهما عندما يكف العقرب عن استفزاز الحمل المتهور والمندفع، منوها بأنه من الصعب توافق العقرب والثور لأنهما على درجة واحدة من القوة والعناد.