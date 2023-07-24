برلماني : توسعة الطريق الدائري تقضي علي الإزدحام المروري

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة النقل عملت جاهدة علي وضع خطة شاملة لتطوير كافة أضلاع منظومة النقل والمواصلات بمختلف أنواعها، وذلك في مدة زمنية قياسية، معقبا “ جهد ملموس وواضح للوزارة وإنجازاتها”.

و أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن تطوير وتوسعة الدائري تأتي بالتزامن مع نقل موظفى الجهاز الإداري للدولة، للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلي أن تطوير طريق رئيسي مثل هذا الطريق يهدف إلي القضاء علي حالة الإزدحام المروري وتقليل الزمن في الإنتقالات.

تقليل الحوادث

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن حظر سير الميكروباص علي الطريق الدائري وإحلال الأتوبيس الترددى، من أهم الخطوات التي تدعم تقليل الحوادث خاصة وأن الكثير من الميكروباصات التي تسير بالطريق الدائري متهالكة للغاية.

وثمن البرلمانى، جهود وزارة النقل في تحقيق التقدم والنهضة من خلال فتح شرايين تنموية جديدة، خاصة وأن عنصر النقل من أهم العوامل التي تدعم تعزيز الاستثمارات وحركة التجارة.

وتسعى وزارة النقل للانتهاء من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى فى أسرع وقت، وأكد وزير النقل في تصريحات سابقه له، إنه روعي في الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق، إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

وأوضح أنه جار تنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي (ITS) ليكون الطريق الدائري من أوائل الطرق في مصر الذي تستخدم هذا النظام وجار تنفيذ خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة عليه، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال إنارة الطريق 72% ما يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل أسفل الكباري وطرحها للاستثمار.

ومن المفترض أن يصبح الطريق بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه.