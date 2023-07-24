اعتراض 11 طائرة مسيرة.. أوكرانيا تشن هجومًا على شبه القرم

أعلنت السلطات الموالية لروسيا أن القوات الأوكرانية شنّت هجومًا بطائرات مسيرة على شبه جزيرة القرم، صباح اليوم الإثنين.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال حاكم القرم الموالي لموسكو سيرجي أكسيونوف، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها كييف.

يأتي ذلك في وقت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرات بدون طيار على أهداف في مدينة موسكو.

وذكرت وسائل إعلام نقلا عن عمدة موسكو أن القوات الأوكرانية نفذت هجوما على مبنيين غير سكنيين في موسكو دون وقوع ضحايا.

فيما أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الاثنين، بالعثور على حطام طائرة بدون طيار "مسيرة" في العاصمة موسكو.

وقالت الوكالة الروسية إنه يجري فحص الطائرة المسيرة التي تم العثور عليها في العاصمة موسكو.

ومن ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات قررت إغلاق شارع كومسومولسكي بالقرب من وزارة الدفاع عقب العثور على حطام المسيرة.