من الصفع إلى الصلح.. القصة الكاملة لخناقة حسين الشحات والشيبي

خناقة حسين الشحات والشيبي.. وقعت مشادة كلامية بين لاعبي الأهلي وبيراميدز، عقب نهاية اللقاء بفوز الفريق الأخير بثلاثة أهداف دون رد، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ28 ببطولة الدوري الممتاز.

سجل مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم، الهدف الأول لبيراميدز بالخطأ في مرماه، وأحرز فخري لاكاي الهداف الثاني في الدقيقة 77، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن الضائع.

بهذا الفوز، ألحق بيراميدز، الخسارة الأولى للأهلي في الدوري المصري هذا الموسم، بعدما ظل الفريق 32 مباراة بدون خسارة.

أبرز ما وقع بالمشادة وأثار جدلا واسعا هو خناقة حسين الشحات لاعب الأهلي مع المغربي محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق بيراميدز، عقب نهاية المباراة بين الفريقين.. فماذا حدث؟

خناقة حسين الشحات والشيبي

توجه حسين الشحات نحو محمد الشيبي عقب انتهاء المباراة ودخل في مشادة كلامية ساخنة معه قبل أن يتطور الأمر للاشتباك بالأيدي، ليوجه إليه لاعب الاهلي صفعة قوية على وجهه.

على الفور تدخل لاعبي الفريقين وحدثت مناوشات عنيفة بينهما في ملعب المباراة، وسط محاولات من الشحات للاعتداء بالضرب على لاعب بيراميدز دون مبرر واضح لذلك.

سبب خناقة حسين الشحات والشيبي

وفقا لما تم تداوله بالتقارير الصحفية، فإن السبب الرئيسي وراء خناقة الشحات والشيبي، هو إشارة مستفزة صدرت من لاعب بيراميدز خلال المباراة، حيث أشار بإصبعيه بطريقة بها إساءة وتقليل من حجم النادي الأهلي.

إشارة اللاعب المغربي استفزت الشحات ودفعته للانفعال عليه عقب المباراة وتطور الأمر للاشتباك بينهما ليصفعه لاعب الأهلي على وجهه بشكل مفاجئ بالطريقة التي رصدتها الكاميرات.

عقوبة الأهلي لحسين الشحات

قرر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه على اللاعب حسين الشحات الجناح الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بسبب واقعة تجاوزه في حق محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

وذكر الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن سيد عبدالحفيظ قرر توقيع عقوبة مالية على حسين الشحات بسبب واقعته في مباراة بيراميدز.

بدوره قرر محمد الشيبي، ظهير بيراميدز، تصعيد شكواه ضد حسين الشحات، بسبب الواقعة التي ارتكبها وتقديم بلاغ ضده في النيابة بالتعدي عليه وتهديده بالإصابة مرفق بالفيديوهات التي تم تصويرها، وفقا لمصدر بنادي بيراميدز.

الصلح بين حسين الشحات والشيبي

حرص حسين الشحات، على الصلح مع محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي جرت بينهما عقب مباراة الأهلى وبيراميدز.

جاء الصلح في حضور هاني سعيد المدير الرياضي لفريق بيراميدز وفي وجود بعض لاعبي الفريقين الذين حرصوا على تسوية الموقف في إطار العلاقة الطيبة التى تجمع بين الشحات وجميع لاعبي بيراميدز.