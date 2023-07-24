الخارجية الروسية: الهجوم بالمسيرات على أهداف في موسكو "عمل إرهابي دولي"

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، الهجوم على أهداف في العاصمة موسكو باستخدام طائرات مسيرة بأنه "عمل إرهابي دولي".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجة الروسية ماريا زاخاروفا:"إن هذه محاولة إرهابية جديدة لنظام كييف لضرب أهداف في العاصمة موسكو".



وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في العاصمة موسكو، فيما أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن طائرتين مسيرتين استهدفتا فجر اليوم الاثنين مبنيين غير سكنيين في المدينة دون أن يسفر الاعتداء عن أضرار كبيرة أو إصابات.



وقال سوبيانين:"إن إحدى الطائرات المسيرة اصطدمت بمركز أعمال شاهق، وجرى العثور على حطام المسيرة الثانية في إحدى شوارع العاصمة"، مشيرا إلى حظر حركة المرور على طول منطقتين سقوط حطام المسيرتين لضرورات أمنية.