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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: حجم الاستثمارات بمدينة السادات خلال 9 سنوات يزيد على ما تم إنفاقه منذ نشأتها

صدى البلد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن حجم الاستثمارات بمدينة السادات، خلال 36 عاماً منذ إنشاء المدينة سنة 1978 وحتى 2014، بلغ 8 مليارات و481 مليون جنيه.

وتابع: بينما بلغ حجم الاستثمارات بالمدينة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 وحتى الآن 8 مليارات و901 مليون جنيه، أى أن حجم الاستثمارات بالمدينة فى 9 سنوات منذ 2014 يزيد على ما تم إنفاقه فى 36 عاما، منذ نشأة المدينة وحتى 2014.

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وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه فى 36 عاما بمدينة السادات تم تنفيذ 4224 وحدة إسكان اقتصادى، بينما فى 9 سنوات منذ تولى الرئيس السيسي عام 2014.

وأضاف أنه تم وجار الانتهاء من تنفيذ أكثر من 16 ألف وحدة بمشروع "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، بجانب إتاحة 31203 قطع أراضى "إسكان اجتماعى"، بمساحة 1650 فدانا. 

الدكتور عاصم الجزار الرئيس عبدالفتاح السيسي حجم الاستثمارات سكن كل المصريين

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