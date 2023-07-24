حقق أرقام مبيعات قياسية في ساعات قليلة.. مواصفات هاتف Realme C53

قدمت شركة "ريلمي" الصينية خلال الفترة الأخيرة موبايل Realme C53 بسعر معقول مناسب للطبقة المتوسطة، مع بيعه بأسعار أرخص من السعر القياسي لفترة محدودة، ونجحت هذه الحيلة التسويقية في تحقيق مبيعات قياسية ضخمة خلال ساعات قليلة مع معدل بيع مذهل وصل إلى 20 هاتفًا في الثانية.

واستجابة لهذا الطلب الهائل على موبايل Realme C53، قررت العلامة التجارية تنظيم عمليات بيع بسعر مخفض وتنزيلات خاصة اليوم الإثنين الموافق 24 يوليو.

ويبدأ البيع بسعر خاص جدا في الساعة 12 ظهرًا بتوقيت الصين وسيستمر حتى الساعة 2 مساءً على متجر Flipkart، سيتم عرض كل من تكوينات الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 4GB + 128GB و 6GB + 64GB القياسية الأقل، للبيع بخصم خاص بقيمة 2000 روبية مما أدى إلى انخفاض أسعار الموبايلات إلى 9999 روبية و 10999 روبية على التوالي. بالإضافة إلى ذلك ، وستتوفر أيضًا عروض بنكية من بنوك HDFC و SBI و ICICI.

إليك في السطور التالية مواصفات هاتف ريلمي الذي حطم الأرقام القياسية في المبيعات

ريلمي

مواصفات وميزات Realme C53

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، نجد أن هاتف ريلمي الأحدث طراز Realme C53 مع لوحة عرض LCD مقاس 6.74 بوصة تتميز بدقة وضوح 1600 × 720 بكسل (جودة HD +). الشاشة سلسة الأداء وطبيعية وسريعة الاستجابة مع معدل تحديث 90 هرتز وتدعم معدل أخذ عينات باللمس يصل إلى 180 هرتز.

ونجد أن تصميم الشاشة به نوتش قطرة الماء مع نسبة شاشة إلى الهيكل تبلغ 90.3٪ ، ويمكن أن تصل الشاشة إلى مستوى سطوع يبلغ 560 شمعة في المتر المربع.

وبالنسبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي ، يتميز الهاتف بكاميرا أساسية دقة 108 ميجابكسل مع كاميرا سيلفي في المقدمة بدقة 8 ميجابكسل، ونجد أن ريلمي Realme C53 يعمل من خلال وحدة معالجة مركزية من Unisoc T612 ونظام تشغيل أندرويد 13 وهو مزود بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4x وتخزين eMMC 5.1.

فيما يتعلق بالاتصالات ، يدعم الهاتف شريحتين اتصال SIM وسبكات الجيل الرابع 4G و WiFi مزدوج النطاق و Bluetooth 5.0.

ويتضمن أيضًا فتحة بطاقة MicroSD لزيادة سعة التخزين ومنفذ لسماعة الرأس مقاس 3.5 ملم ومنفذ USB من النوع C لمزيد من الراحة.

ويعمل الهاتف ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة ، لكن سرعة الشحن الخاصة به تقتصر على 18 وات.