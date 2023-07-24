أخبار التعليم| نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 أدبي.. بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة الجلالة : تجهيز مستشفى بـ 600 سرير بخدمة 7 نجوم

قال الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الاهلية، إن المستشفى الجامعي لجامعة الجلالة في مرحلة التجهيز حيث إن هناك 600 سرير بخدمة 7 نجوم وعلى أعلى مستوى.

نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 أدبي .. أخبار سارة قبل اعتماد النتيجة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 ادبي مبشرة جداً .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان مؤشرات نسبة نجاح الثانوية العامة 2023 ادبي ، كشفت عن وصول نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ إلى 90.2%.

برامج دراسية متميزة بكلية الإعلام جامعة عين شمس في تنسيق الجامعات 2023

قالت الدكتورة هبة شاهين القائم بعمل عميد كلية الاعلام بجامعة عين شمس ، ان الكلية

تسعى لاكساب خريجيها المعارف والمهارات العلمية والمهنية والشخصية في مجالات الإعلام الرقمي، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة في البيئة الإعلامية الرقمية، وخدمة المجتمع وتنميته والوفاء باحتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، وترسيخ الانتماء والهوية الوطنية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن.

نظام القبول ببرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق جامعة حلوان

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الانجليزية، ويهدف البرنامج لتدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود واكتساب مهارات اللغة القانونية الانجليزية، ومبادىء الترجمة القانونية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. أسباب ارتفاع نسب الرسوب في كليات الطب والصيدلة

طلاب الثانوية العامة 2023.. نشر اتحاد طلاب كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب وجاءت نسبة الرسوب بها ٧٨٪ مقابل ٣٢٪ نسبة النجاح للعام الحالى.

ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد برقم الجلوس

يستعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لـ اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 قريباً، حيث تنتهي أعمال التصحيح خلال ساعات استعدادا لـظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 صدى البلد برقم الجلوس خلال ساعات.

بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل

نشر اتحاد طلاب كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب والتى جاءت نسبة الرسوب بها ٧٨٪ مقابل ٣٢٪ نسبة النجاح للعام الحالى.

90 ألف طالب يسجلون في اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات 2023

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب تنسيق الجامعات 2023 للتيسير على الطلاب في الالتحاق بالجامعات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

بعد رسوب طلاب الطب.. هل يؤثر ذلك على تنسيق الجامعات 2023 علمي

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لـ تنسيق الجامعات 2023، الذي من المفترض أن ينطلق عقب إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة 2023.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات

موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى للجامعات.. شهدت مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وقرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، البحث عن موعد بدء تنسيق المرحلة الاولى للجامعات بـ تنسيق الجامعات 2023.

372 درجة حد أدنى| توقعات القبول بكليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. شهدت مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وقرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، البحث عن توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023.