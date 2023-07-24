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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. أسباب ارتفاع نسب الرسوب في كليات الطب والصيدلة

كليات الطب والصيدلة
كليات الطب والصيدلة

طلاب الثانوية العامة 2023.. نشر اتحاد طلاب كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب وجاءت نسبة الرسوب بها ٧٨٪ مقابل ٣٢٪ نسبة النجاح للعام الحالى.

وتبين أن نسبة النجاح بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغت 20.8 %، بما يعنى أن نسبة الرسوب بين الطلاب والطالبات وصلت إلى حوالي 80 %.

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بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل

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طلاب الثانوية العامة 2023

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز، أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن مفهوم كليات القمة يجب أن يتغير لدى أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 والمجتمع بشكل عام، موضحًا أنه يجب أن يكون التركيز على اكتشاف قدرات وميول الطالب ومساعدته في اتخاذ قرار مدروس ومناسب بناءً على اهتماماته وقدراته العقلية.

وأوضح أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، أن كليات القمة تعتبر مهمة للبعض، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هي الخيار الأفضل للجميع، فيجب على الأهل أن يتجاوزوا الضغط الاجتماعي والمجتمعي الذي يدفعهم دفع طلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات معينة بغض النظر عن رغباتهم الحقيقية.

أسباب ارتفاع نسب الرسوب بكليات الطب والصيدلة

وقال الخبير التربوي، إن ينبغي علي أولياء الأمور أن يشجعوا طلاب الثانوية العامة 2023 على اكتشاف ميلهم وقدراتهم الفردية ومساعدتهم على اتخاذ قرار تعليمي مستنير يتناسب مع طموحاتهم وهدفهم المهني المستقبلي، مشيرًا إلى أن من خلال ذلك يمكن للطلاب أن يحققوا النجاح والرضا في مساراتهم الدراسية والمهنية، بحيث يجب أن يكون الهدف الأساسي هو مساعدة الطلاب على تحقيق إمكاناتهم الكامنة والازدهار في الحياة.

وأشار أستاذ العلوم والتربية بجامعة عين شمس، إلى أن مع اتباع نهج التعلم الشامل والتفكير النقدي، يمكن للطلاب الآن أن يظهروا بشكل أكثر دقة ووضوح في امتحاناتهم، مؤكدًا أن مجاميع طلاب الثانوية العامة كانت مرتفعة في السنوات الماضية لانها كانت تعتمد بشكل كبير على الحفظ والتلقين والاستعداد للامتحانات فضلاً عن فهم المفاهيم والاستفادة من التعلم بشكل أعمق.

الثانوية العامة 2023

وتابع:  الآن، مع التحول إلى نظام تقييم يشمل الفهم والتحليل والتطبيق العملي، فإن المجموعات تعكس بشكل أكثر دقة مستوى الطلاب وقدراتهم الحقيقية، ويحث هذا النهج الطلاب على التفكير النقدي وتطوير المهارات الأساسية التي يحتاجونها في مراحل تعليمهم ومهنهم المستقبلية.

وقبل واقعة جامعة جنوب الوادي، أعلنت كلية الطب بجامعة أسيوط (مقرها مدينة أسيوط) بصعيد مصر «رسوب أكثر من 60 في المائة من طلاب كلية الطب في الفرقة الأولى».

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد الكلية: «رسوب 625 طالباً من إجمالي 1200 طالب مقيد بالفرقة الأولى للعام الجامعي الحالي»، مؤكدا أنه لأول مرة «ترتفع نسبة الرسوب بكلية الطب»، موضحاً أن نتائج الفرق الأخرى بالكلية طبيعية مثل كل عام. 

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