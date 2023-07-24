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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد وصول معدل الرسوب إلى 80%.. أسباب إخفاق طلاب كليات القمة| تفاصيل

طلاب كليات القمة
طلاب كليات القمة

نشر اتحاد طلاب كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيسبوك"، نتيجة طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب والتى جاءت نسبة الرسوب بها ٧٨٪ مقابل ٣٢٪ نسبة النجاح للعام الحالى.

وتبين أن نسبة النجاح بين طلاب الفرقة الأولى بكلية طب الأسنان بقنا بلغت 20.8 %، بما يعنى أن نسبة الرسوب بين الطلاب والطالبات وصلت إلى حوالي 80 %.

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وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عناني، عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، الخبير التعليمي، أن الغش خلال امتحانات الثانوية العامة قد يكون أحد الأسباب التي تؤدي إلى تدني النتائج الجامعية مثل ما رأينا في كليات القمة الطب وطب الأسنان والصيدلة حول نسب الرسوب هذا العام. 

أسباب اخفاق طلاب كليات القمة

وأوضح عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، أن عمليات الغش غير النزيهة في خلال امتحانات الثانوية العامة تؤثر سلبًا على جودة التعليم وتشوه النتائج والتقييمات الفعلية للطلاب، قد يقوم الطلاب بالغش في محاولة للحصول على درجات عالية دون بذل الجهد الكافي أو دون تحصيل المعرفة اللازمة، مما يؤدي إلى أن هذه العملية تعيق مساره التعليمي في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يؤثر على سمعة المؤسسات التعليمية والطلاب، لذلك ينبغي على وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع ومكافحة الغش وضمان نزاهة الاختبارات والتقييمات.

وأضاف الخبير التعليمي، أن اتخاذ قرار عشوائي أو بناء على رؤية قاصرة مثل ربط كليات القمة بالصورة الاجتماعية أو دخول كلية من كليات القمة بالغش مثل ما شاهدنا يؤدي إلى الندم لاحقًا عندما يكتشف الطالب أن التخصص الذي اختاره لا يناسبه أو لا يجلب له الرضا والاستياء الوظيفي ووقوع العديد من العقبات في المستوي الدراسي، لذلك يجب أن يقوم الطالب بالتفكير الجيد والبحث الدقيق قبل اتخاذ القرار، وذلك لأن التخصص الجامعي سيحدد مسار حياته الوظيفية والمهنية.

وأشار عميد كلية الطب جامعة الزقازيق، إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على النتائج الجامعية بالإضافة إلى الغش، مثل جودة التعليم والمناهج الدراسية وطرق التدريس ودعم الطلاب وظروف الامتحانات، لذلك يجب العمل على تحسين جودة التعليم في هؤلاء الجامعات التي حدثت لدي طلابها نسب رسوب عالية وتوفير بيئة دراسية منصفة ونزيهة تسمح للطلاب بالتفوق بجدارة ونجاحهم بناءً على جهودهم وقدراتهم الفعلية.

وقبل واقعة جامعة جنوب الوادي، أعلنت كلية الطب بجامعة أسيوط (مقرها مدينة أسيوط) بصعيد مصر «رسوب أكثر من 60 في المائة من طلاب كلية الطب في الفرقة الأولى».

وأوضح الدكتور علاء عطية، عميد الكلية: «رسوب 625 طالباً من إجمالي 1200 طالب مقيد بالفرقة الأولى للعام الجامعي الحالي»، مؤكدا أنه لأول مرة «ترتفع نسبة الرسوب بكلية الطب»، موضحاً أن نتائج الفرق الأخرى بالكلية طبيعية مثل كل عام. 

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