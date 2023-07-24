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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

372 درجة حد أدنى| توقعات القبول بكليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023

توقعات القبول بـ
توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. شهدت مؤشرات البحث إقبالا كثيفا من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023 بالتزامن مع نهاية امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، وقرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، البحث عن توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023.

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تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات 2023.. وبالتزامن مع انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

توقعات القبول بكليات الصيدلة

وتأتي توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية هذا العام قريبة من تنسيق العام الماضي حيث وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الأخير يوم السبت الماضي، على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد 2023 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي.

توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023
توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023

ولذلك حرص “صدى البلد” على تقديم أخر أخبار التعليم وتفاصيل تنسيق الجامعات 2023، سنقدم لكم في السطور التالية توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023.

وبالنسبة لـ توقعات القبول بـ كليات الصيدلة في تنسيق الجامعات 2023 قد يرتفع الحد الأدنى للقبول بها حيث كانت مجموع القبول في كلية الصيدلة بجميع الجامعات الحكومية في العام الماضي كما يلي:

  • صيدلة جنوب الوادي 372 درجة.
  • صيدلة سوهاج 372 درجة.
  • صيدلة أسيوط 369 درجة.
  • صيدلة المنيا 363 درجة.
  • صيدلة بني سويف 363 درجة.
  • صيدلة الفيوم 368 درجة.
  • صيدلة حلوان 363 درجة.
  • صيدلة مدينة السادات 363 درجة
  • صيدلة المنوفية 370 درجة.
  • صيدلة دمنهور 371 درجة.
  • صيدلة الإسكندرية 369 درجة.
  • صيدلة طنطا 371 درجة.
  • صيدلة الزقازيق 371 درجة
  • صيدلة عين شمس 368 درجة.
  • صيدلة القاهرة 369 درجة.
  • صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 369 درجة.
  • صيدلة بورسعيد 369 درجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023

تحدد وزارة التعليم العالي تنسيق الجامعات 2023 بعد اعتماد نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، وفقًا لعدد المقاعد الشاغرة في كل الجامعات والمعاهد التعليمية المعتمدة بمصر وحجم الإقبال عليها، وهذه العوامل لا يمكن تحديدها إلا بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، والتي من المتوقع أن تكون نهاية الشهر الجاري.

الثانوية العامة 2023

وفيما يخص ظهور النتيجة أشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى إن النتيجة ستكون برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم ، بشكل مجاني لا يحتاج لدفع أي مصاريف إلكترونية.

وأوضحت، أنه لن يتم ظهور  نتيجة الثانوية العامة بالاسم ولكن برقم الجلوس فقط.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

وحول موعد نتيجة الثانوية العامة 2023، فيعتد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، أول أغسطس المقبل بعد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات وتجهيز النتيجة في شكلها النهائي، استعدادًا لاعتمادها وإعلانها على موقع وزارة التربية والتعليم.

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