اليوم.. بدء تلقى الطعون علي قائمة المرشحين لعميد كلية الدراسات العليا بعين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، البرنامج الزمني للجنة اختيار عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية.

وأشارت جامعة عين شمس، إلى أن إعلان قائمة المرشحين يوم الأربعاء 19 يوليو الماضي، والتقديم بالطعون إلى مكتب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس يوم الاثنين 24 يوليو الجاري 2023.

وأوضحت جامعة عين شمس أنه يجب إحضار عدد 7 ملفات، و7 أسطوانات مدمجة، وأصل طلب تقديم لوظيفة عميد الكلية ومرفق به صورة شخصية.

وأضافت جامعة عين شمس في بيان لها، أنه لابد من وجود أصل بيان حالة من الإدارة العامة لشئون هيئة التدريس، وخطة العمل مبينًا بها أوجه التطوير وطرق الاصلاح ومقترحات التنمية والتطوير، إلى جانب إقرار عدم العمل الحزبي أثناء الترشيح.

وكان قد هنأ الدكتور محمود المتني رئيس جامعة عين شمس فريق سباقات كلية الهندسة جامعة عين شمس لفوزه بالمركز الأول في مجال تصميم سيارات السباق الكهربائية في مسابقة فورميلا الطلاب، والتي أقيمت بحلبة سليڤرستون بالمملكة المتحدة، كما حقق الفريق المركز الثالث عالميا في إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق ذاتية القيادة، والمركز الخامس عالميا في مجالات (إدارة أعمال وتسويق نموذج سيارات السباق الكهربائية، الاختبارات الإستاتيكية لسيارات السباق ذاتية القيادة، دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق الكهربائية)، والمركز الحادي عشر في دراسة تكاليف وطرق تصنيع سيارات السباق ذات محركات الاحتراق الداخلي، والمركز السابع عشر في تصميمها.

كما تقدم بالشكر لكل من الدكتور عمر الحسيني عميد الكلية ومحمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات ومشرف الفريق علي الجهد المبذول لإعلاء اسم جامعة عين شمس في كافة المحافل الدولية.