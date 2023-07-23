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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آخر موعد لقبول الالتماسات على نتائج الفصل الثاني بحقوق عين شمس

كلية الحقوق جامعة
كلية الحقوق جامعة عين شمس

أعلن الدكتور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب الالتماسات إلكترونيًا بنتيجة امتحانات طلاب الفرقة الرابعة بالشعبة الإنجليزية دور مايو لعام.

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وأضاف عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن قبول التماسات يأتي خلال الفترة من اليوم الثلاثاء ١٨ يوليو وحتى يوم الإثنين ٣٠ يوليو، ولن تستقبل أى التماسات بعد ذلك الموعد.

وأوضح عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم إعلان كافة نتائج الفصل الدراسي الثاني من خلال نظام جامعة عين شمس الإلكتروني يمكن للطلاب معرفة النتائح من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

وأشارت إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالآتي:

ويرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات، وبعدها سوف يتم غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

وكان قد حصلت مجلة كلية العلوم بجامعة عين شمس (المجلة المصرية للعلوم البحتة والتطبيقية - EJPAS ) للسنة الثالثة على التوالي منذ ادراجها على بنك المعرفة المصري في مايو ٢٠٢١ على نقاط تقييم ( 7) للمجلات العلمية المصرية في التقييم السنوي الذى يصدره المجلس الأعلى للجامعات للمجلات في شهر يونيو من كل عام.

وتنشر المجلة المصرية للعلوم البحتة والتطبيقية (EJPAS) أوراق ومقالات مرجعية بحث أصلية تتم مراجعتها بدقة من قبل النظراء المتخصصين في مجال العلوم البيولوجية التي تتناول الجوانب البشرية والحيوانية والخلوية والجزيئية بجانب المجالات البيئية والصناعية وتطبيقاتها وذلك بالإضافة إلى الأوراق والمقالات المرجعية في المجالات الأخرى المتعلقة بالعلوم الطبيعية في تخصصات الفيزياء والرياضيات والكيمياء وعلوم الأرض في تخصصات الجيولوجيا والجيوفيزياء.

كلية الحقوق جامعة عين شمس فتح باب الالتماسات طلاب الفرقة الرابعة الشعبة الانجليزية Jobs Education

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