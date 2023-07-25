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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها.. شاهد أول ظهور لـ فوزية عبد العليم على الشاشة

فوزية عبد العليم
فوزية عبد العليم مع محمد هنيدي

يحل اليوم الثلاثاء 25 يوليو، ذكرى رحيل الفنانة فوزية عبد العليم، التي ولدت في محافظة المنوفية عام 1939، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز الـ 80 عاما. 

اشتهرت فوزية عبد العليم باسم "أم كلثوم" فى الوسط الفنى، وتعتبر أشهر عجوز في السينما المصرية، ورحلت عن عالمنا قبل 4 سنوات في صمت. 

 

فوزية عبد العليم وأول ظهور

كان فيلم «حرامية في كي جي تو» للفنان كريم عبد العزيز، أول أعمال الراحلة فوزية عبد العليم، وعلى الرغم من أنها ظهرت في مشهد وحيد به، إلا أنه كان الأبرز، ولا يزال الكثيرون يتذكرونه حتى الآن، حيث جسدت دور السيدة التي تأوي الطفلة نسمة (مها عمار) ابنة سباعي (طلعت زكريا)، وكانت تريد التخلص منها بأي طريقة. 

وفي أحداث ذلك المشهد، يذهب حسن (كريم عبد العزيز) إلى أعلى العمارة التي تسكن فيها الطفلة نسمة (السطوح)، ليتكفل بها بعد وصية من أبيها سباعي الذي دخل السجن بعد محاولة سرقة القلعة، فينشأ الحوار الكوميدي الأشهر في الفيلم بين (حسن ونسمة)، عندما يحدثها الأول: «يلا يا شاطرة»، فترد: «ما تقوليش يا شاطرة»، فيكرر: «يلا يا ماما»، فترد: «ما تقوليش يا ماما»، فيحايلها قائلًا: «يلا يا أمورة»، فترد الطفلة: «ما تقوليش يا أمورة»، لينفذ صبره ويرد قائلًا: «انجري يا بت»، فيكون رد نسمة: «أيوة كده!!». 

فوزية عبد العليم على السوشيال ميديا

على الرغم من قلة أعمال الراحلة فوزية عبد العليم (15 عملًا فنيًا)، إلا أنها حققت شهرة غير طبيعية على السوشيال ميديا، بالرغم أيضًا من اختفائها عن الوسط الفني منذ عام 2010، حينما قدمت آخر أفلامها (قاطع شحن)، لكن مشاهدها في القليلة كانت أيقونات للعديد من (الكوميكس) عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

أبرز أعمال الراحلة فوزية عبد العليم

 

صاحب صاحبه

فيلم "صاحب صاحبة" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي ومحمد هنيدي، وجسدت خلاله فوزية عبد العليم شخصية "أم جاد" والدة أشرف عبد الباقى التي تدعي المرض حتى يعود ابنها المسافر بالخارج.

 

جاءنا البيان التالي

ظهرت فوزية عبد العليم في دور أم علاء الذى قدم دوره سليمان عيد، في أثناء تسليم محمد هنيدى جائزة "باور فاميلي" لـ علاء ليتزوج.

 

أفريكانو

شاركت فوزية عبد العليم في فيلم "أفريكانو" من بطولة أحمد السقا ومنى زكي، وكان مشهد فوزية عبد العليم الأشهر في هذا الفيلم حينما تقترح على الفنان أحمد عيد تسمية نجله باسم "بكار".

 

الرجل الأبيض المتوسط

شاركت فوزية عبد العليم في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" من بطولة الفنان أحمد أدم، وقامت فيه بدور "أم زغلول" التي دائما ما كانت تنصح ابنها وتخاف على مصلحته.

كما شاركت فوزية عبد العليم في العديد من المسلسلات منها مسلسل "وكالة عطية"، ومسلسل "يوميات ونيس وأحفاده"، وكان آخر أدوارها عام 2009، في فيلم "قاطع شحن".

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