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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطوات عليك الالتزام بها بعد عملية الليزك تصحيح البصر

عملية الليزك
عملية الليزك

بعد إجراء عملية ليزك لتصحيح البصر، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للحفاظ على نجاح العملية وتجنب أي مضاعفات. وهذه الخطوات تشمل كشف عنها الدكتور أحمد حسنين استشارى العيون لصدى البلد:

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خطوات عليك الالتزام بها بعد عملية الليزك تصحيح البصر

تجنب الاحتكاك بالعين: يجب تجنب الاحتكاك بالعين بأي شكل من الأشكال، حتى لا تتأثر سطح العين المعالج بالليزك.

استخدام القطرات المضادة للالتهابات: يجب استخدام القطرات المضادة للالتهابات التي يوصي بها الطبيب المعالج لمدة الوقاية الموصى بها.

تجنب استخدام مستحضرات التجميل: يجب تجنب استخدام مستحضرات التجميل حول العينين لفترة معينة بعد العملية، وذلك لتجنب إدخال الجراثيم إلى العينين.

تجنب النوم على البطن: يجب تجنب النوم على البطن لفترة معينة بعد العملية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تعرض العينين للضغط.

متابعة الزيارات المجدولة للطبيب: يجب الالتزام بالزيارات المجدولة للطبيب المعالج، والتي تهدف إلى مراقبة عملية التعافي والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات.

تجنب النشاطات الرياضية الشاقة: يجب تجنب النشاطات الرياضية الشاقة لفترة معينة بعد العملية، حيث يمكن أن تؤدي هذه النشاطات إلى تعرض العينين للإصابة.

استخدام النظارات الواقية: يجب استخدام النظارات الواقية في حالة العمل في بيئات غبارية أو ملوثة لحماية العينين.

يجب مراجعة الطبيب المعالج في حالة ظهور أي أعراض غير طبيعية مثل الألم والحكة والتورم أو إذا كنت تشكو من أي مشكلة في الرؤية.

عملية ليزك بعد إجراء عملية ليزك لتصحيح البصر القطرات الرياضية الشاقة الألم ​​​​​​​health عملية الليزك

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