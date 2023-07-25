هربًا من حرارة الجو.. غرق شاب أثناء الاستحمام بترعة في سوهاج

لقي عامل في بداية العقد الثالث من العمر، مصرعه غرقًا بترعة بناحية كوم اشكيلو دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى جرجا العام.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بغرق شاب بترعة كوم اشكيلو دائرة مركز جرجا.

وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعو "أيمن ع.ع- 22 سنه- عامل-ويقيم بذات الناحية"، وأفاد والده المدعو "علي ع.أ- 67 سنه- مزارع- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالاستحمام بالترعة ولعدم اجادته السباحة غرق بها.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.