بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، المنتج فطين سعيد - طليق المطربة الشعبية بوسي - وذلك بعد خلافات وصلت إلى المحاكم والقضايا.

وأكدت الراقصة صافيناز، وفاة المنتج ومدير أعمالها فطين سعيد - طليق المطربة بوسي - حيث نشرت صورة لهما، وعلقت قائلة: «ربنا يرحمه.. أجدع شخص شوفته في حياتي».

منشور الراقصة صافيناز

وحرص المطرب حمزة الصغير، على نعي صديقه المنتج فطين سعيد -طليق المطربة بوسي - بمنشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فكتب: «لاحول ولاقوة الا بالله .. الله يرحمك يا فطين. ويغفرلك .. ارجو الدعاء له وقراءة الفاتحه .. خبر صادم بصراحه».

خلافات بوسي وطليقها

قبل 4 سنوات، نشرت صفحة عرب وود عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" فيديو لـ طليق الفنانة بوسي.

وعلقت صفحة عرب وود على الفيديو قائلة: "طليق بوسى يكشف سبب بداية الخلاف معها".

وقال طليق الفنانة بوسي في تصريحات للبرنامج: "أول الاختلافات التي كانت بيني وبين بوسي كانت أثناء تصوير فيلم "عمر وسلوي" ده فيلم قصة حب من المفترض أنها ما بينها وبين كريم محمود عبد العزيز".

وأضاف طليق بوسي: "طبعًا كريم محمود عبد العزيز كان بيشوف شغله وبيحاول ميخلهاش تتكسف من الكاميرا هي بقي بدأت تتوهم حاجات تانية".

أثارت المطربة بوسي حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها النارية التى أطلقها فور ظهورها فى برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم حيث كشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة وحياتها الشخصية وأزمتها مع طليقها وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

كذبت بوسي، تصريحات طليقها بأنه أنتج لها أغانيها أثناء فترة زواجهما، وأنفق عليها مبالغ مالية كبيرة، قائلة: “طليقي بيقول صرفت عليها، جيبوا صوري زمان وشوفوا منظري، ده مش منظر واحدة مصروف عليها الأرقام اللي بيقولها.. أنا كنت ست وراجل البيت وصرفت وعملت كل حاجة، حتى الأغاني من فلوسي، لكن كان كاتب التنازلات باسمه ويقول من إنتاجي”.

قالت بوسى عن سبب تصريحات طليقها: “هو كان مدير أعمال زوجته الأولى أم بنته، وكانت ست شغّالة في المجال واعتزلت ولبست نقاب، وكان مدير أعمالي قبل ما نتجوز.. وإتجوزنا في أول شغلنا مع بعض، وكمدير أعمالي كان المفروض ياخد نسبة، لكن كان بياخد الفلوس اللي المفروض أنا آخدها ويدّيني النسبة”.