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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن الخاتمة.. تفاصيل وفاة شاب بشوش الوجه ساجدا أثناء الصلاة بالمحلة

وفاة شاب ساجد بالمحلة
وفاة شاب ساجد بالمحلة وزملائه ينعوه

شهدت قرية سامول التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية حالة من الحزن على وجوه المئات من الأسر والعائلات عقب نبأ وفاة شاب بشوش الوجه وهو ساجدا فجأة إثر تعرضه لوعكه صحية مفاجئة تسببت في وفاته نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

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وقالت أسرة الشاب إن محمد ياسر عبد الغني قد لقي حتفه وصعدت روحه إلى بارئها وهو ساجد، وهذا من علامات حسن الخاتمة.

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ونعى حمادة درويش ابن قرية سامول رحيل الشاب الفقيد بتدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع فيس بوك جاء نصها “انا لله وانا اليه راجعون  ..انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم المغفور له بإذن الله تعالى الشاب الفقيد  محمد ياسر عبدالنبي البيومي والدفنه عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بسامول”.

وأضاف "ونشهد الله انه كان محافظا على الصلاة فى أوقاتها بشوش الوجه طيب اللسان ..نحتسبه عند الله من الشهداء ونسأل الله الثبات والصبر لأهله ..وان لله وانا اليه راجعون".

الدورة الدموية الخاتمة المسجد الكبير الية وفاه شاب بشوشا ساجدا قرية سامول مركز المحلة

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