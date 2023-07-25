بتولع بسببهم.. أشياء لا يجب تركها بالسيارة خلال الصيف| تعرف عليها

تشهد البلاد خلال هذه الفترة ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، حيث يؤدي ذلك الارتفاع الي أحداث الكثير من الأضرار بالسيارة ومكوناتها الأساسية الداخلية والخارجية، بالإضافة الي أن هناك الكثير من العادات الخاطئة التي يقوم بها دائما أصحاب السيارة، وتؤدي الي اشتعال السيارة .

أشياء لا يجب تركها بالسيارة خلال الصيف



يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من الأشياء والأدوات التي يجب تركها داخل مقصورة السيارة خلال فصل الصيف :

أشياء لا يجب تركها بالسيارة خلال الصيف

1- البرفانات بالسيارة

عدم ترك البرفانات بالسيارة

يترك البنات والأولاد دائما البرفانات الخاصة بهم داخل السيارة، وهذا امر في غاية الخطورة، لأنه يمكن أن تشتعل تلك البرفانات بسبب الضغط الحرارى المرتفع داخل السيارة عند توقفها في مكان معرضة به للشمس بشكل مباشر .

2- البدي سبلاش

عدم ترك البدي سبلاش بالسيارة

يقوم السيدان والبنات بترك البدي سبلاش داخل السيارة، وهذا امر خاطئ تمام ولا يجب أن يقوم به احد لأنه يؤدي الي اشتعال السيارة بلا سبب .

3- الهواتف المحمولة

عدم ترك الهواتف المحمولة بالسيارة

عادتنا ما يترك الجميع هواتفهم المحمولة بالسيارة وهذا يؤدي الي اشتعال الهاتف المحمول داخل المقصورة ، وذلك يحدث عن ترك السيارة متوقفة لمدة فترة طويلة وهي معرضة لأشعة الشمس .

4- البطاريات

عدم ترك البطاريات بالسيارة

من الضروري إلا يتم ترك أي شيء بمقصورة السيارة يحتوي علي بطاريات، لأنها تقوم بالانفجار وتتسبب في اشتعال السيارة وهي متوقفة بلا سبب ، بالإضافة الي انه لا يجب ترك أي شيء يحتوي عليها مواد قابلة للاشتعال

5- الكحول

عدم ترك الكحول بالسيارة

لا يجب ترك الكحول داخل مقصورة السيارة، وذلك لان الكحول قابل للاشتعال السريع .