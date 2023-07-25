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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برعاية السيسي.. الصحة تعلن تفاصيل المؤتمر العالمي للسكان نهاية يوليو

صدى البلد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار، عن عقد مؤتمر صحفي نهاية الشهر الجاري، ضمن الأعمال التحضيرية لـ المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عبد الغفار إن البرنامج العلمي للمؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية يتألف من جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

الصحة والسكان والتنمية

وأضاف أن أبرز محاور البرنامج العلمي للمؤتمر تدور حول الصحة والسكان والتنمية: تكامل وتضافر الجهود، والتجارب الرائدة وأفضل الممارسات في الحوكمة الرشيدة، والسياسات المتكاملة القائمة على الأدلة من أجل مستقبل أفضل.

الصحة مؤتمر صحفي الأعمال التحضيرية المؤتمر العالمي للسكان والصحة السيسي

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