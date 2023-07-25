على طريقة إمام عاشور.. من هو الرجل المقنع في مباراة الأهلي وبيراميدز؟

أثارت صورة متداولة لشخص غامض في ملعب الدفاع الجوي الجدل قبل انطلاق مباراة الأهلي وبيراميدز، الأحد الماضي، في مسابقة الدوري الممتاز، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء صورة لرجل يرتدى قناعا أو خوذة بجانب أرضية ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز، على نفس طريقة استعانة النادي الأهلي بدوبلير في لقاء القمة لتصوير جزء من فيديو تقديم إمام عاشور لاعبا في صفوفه، وظهر رجلا يرتدى زيا باللون الأسود دون الكشف عن وجهه ويتجول أمام جماهير الأهلي والزمالك.

رجل غامض في مباراة الأهلي وبيراميدز

وجاءت أبرز التعليقات على واقع التواصل الاجتماعي كالتالي:

بعيدا عن ماتش الاهلي وبيراميدز... ياترى دا فتوح ولا زيزو

اوعي يكون بنشرقي

أنا شايف إننا الفتره دي محتاجين فتوح أكتر

ولا ده ولا ده لان زيزو وفتوح مع الفريق في السعوديه دلوقتي

ده معلول بس جاي متأخر

رضا سليم لاعب الجيش الملكي

ده بحة

من هو الرجل المقنع؟

الرجل المقنع ليس علاقة تماما بالأهلي أو بيراميدز، بل يرتدى زيا لإحدى شركات الدليفري الشهيرة، للترويج لها.

وارتبط اسم ثنائي نادي الزمالك أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، بالانضمام إلى الأهلي بعد تعاقد المارد الأحمر مع إمام عاشور، لكن الإعلامي أحمد شوبير نفى هذه الشائعات.

ويتواجد الزمالك حاليا في المملكة العربية السعودية، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.