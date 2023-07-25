مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة ، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 600 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة"إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 17675 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3203 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 21369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 7400 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 3441 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5118 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 5460 نقطة.