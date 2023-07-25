مياه أسيوط .. الخط الساخن يطلق قنوات تواصل جديدة لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

تحقيقا لأقصي استفادة ممكنة وتسهيلاً للتواصل مع العملاء؛ أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد قنوات التواصل المختلفة مع العملاء من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من اى تليفون ارضي او محمول أو من خلال الاتصال على رقم 01223090240 - 01285000125 - 01280733990 ، أو من خلال التواصل على رقم الواتساب 01206179891 ، أو التواصل على التليجرام على رقم 01206179891 لاستقبال اى شكاوى أو استفسارات .



كما وفرت حديثاً خدمة التواصل على التليجرام Assuit_Hotline_bot@ للرد الآلى التلقائي وذلك لمعرفة الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأى والمقترحات وذلك من خلال البحث عن Assuit_Hotline_bot@ على التليجرام واختيار الخط الساخن شركة مياه أسيوط عند إرسال رسالة ترحيب تظهر رسالة تلقائية نقوم باختيار start ومن ثم يظهر دليل وابواب مختلفة للتعرف على الخدمات المقدمة واستطلاعات الرأى والمقترحات.



وكذلك يمكنكم الدخول من خلال QR code لسرعة الوصول، هذا بالإضافة إلى أنه يمكن التعرف على اخر الأخبار والمستجدات بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة www.ascww.com.eg ، والصفحة الرسمية للشركة على الفيس بوك www.facebook.com/ASCWWeg

وقناة اليوتيوب التابعة للشركة

youtube.com/channel/UC73LZeR5Yr5TE7fsTzvZSVw

ولمزيد من المعلومات يمكنكم تحميل تطبيق 125-HCWW أو تحميل تطبيق قراءاتى لتسجيل قراءة العدادات من على Google play أو App store.