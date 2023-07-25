عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قتل العصفور الأزرق.. وداعا تويتر على يد إيلون ماسك

قتل العصفور الأزرق..وداعا
قتل العصفور الأزرق..وداعا تويتر على يد إيلون ماسك

تداولت العديد من المصطلحات في الساعات الأخيرة بعد إعلان إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، عن تغييرات في منصة تويتر Twitter، بما في ذلك شعار المنصة وحرف "X". ومع ذلك، يبدو أن هذه التغييرات لن تمر مرور الكرام، حيث أشار خبراء ومحللون إلى أن تغيير شعار تويتر قد يؤدي إلى خسارة تجارية تتراوح بين 4 مليارات و20 مليار دولار، وفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ".

قد يكون هذا الخطأ كبيراً، حيث استغرقت تويتر 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم. وتشير بعض الآراء إلى أن تويتر واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتميزت بشعارها الأزرق الشهير، وهو رمز انتشر في جميع أنحاء العالم.

وأشار أستاذ العلوم المالية بجامعة فاندربيلت بولاية تينيسي، جوشوا وايت، إلى أن تغيير الشعار الخاص بتويتر قد يؤثر على الثقافة الحديثة والاستخدام الشائع لمصطلحات مثل "تغريدة" و "إعادة التغريد" التي أصبحت جزءاً من المجتمع الرقمي للمشاهير والسياسيين الذين يستخدمونها للتواصل مع الجماهير.

وعلى الرغم من أن إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لـ تويتر ليندا ياكارينو كشفا عن الشعار الجديد، فإن هذه التحديثات تلقت العديد من الانتقادات، وأصبح هاشتاج "وداعاً تويتر" هو الأكثر تداولاً على المنصة، مع انتقادات كثيرة.

خبير أمن المعلومات يكشف تفاصيل جديدة عن تغيير شعار تويتر

وفيما يتعلق بقيمة العلامات التجارية، فإن قيمة تويتر التجارية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، في حين قدرت الشركة علامة فيسبوك التجارية بـ 59 مليار دولار وإنستجرام بـ 47.4 مليار دولار. 

ويتوقع خبراء التسويق أن هذا التغيير قد يؤثر على قيمة تويتر التجارية، وتقدر جامعة فاندربيلت قيمة علامة تويتر التجارية بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما يمكن مقارنته بالقيمة التجارية لعلامة تطبيق سناب الذي تم تقييمها بـ 30 مليار دولار.

ومن المهم ملاحظة أن تويتر لديها مستخدمون كثيرون ونشاط تجاري كبير، ولذلك فإن أي تغيير في العلامة التجارية قد يؤثر على تفاعل المستخدمين مع المنصة ويؤدي إلى تراجع في الإيرادات. وبالتالي، يجب على تويتر أن تكون حذرة في اتخاذ أي تغييرات في العلامة التجارية وتقييم تأثيرها على القيمة التجارية للشركة ونشاط المستخدمين على المنصة.

تويتر ماسك إيلون ماسك Twitter انستغرام انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

أحمد حسن: الأهلي يستغنى عن نجم خط الوسط حال التعاقد مع رضا سليم

«الحق اتجوز فورا»|أسعار الذهب تتراجع مجددا وعيار 21 يفقد 550 جنيها

الحكاية خلصت.. تفاصيل رحيل علي معلول عن الأهلي.. هذه الأندية بانتظاره

بعد صدمة على معلول.. تقارير: الأهلي يقترب من ضم ظهير أيسر مغربي

بعد القضايا والمحاكم.. وفاة المنتج فطين سعيد طليق المطربة بوسي

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مغالاة كبيرة.. مصدر بالزمالك يكشف آخر تطورات ضم محمد رضا بوبو

موضوعات متعلقة

Oppo تعلن عن موبايل شبابي جديد للفئة المتوسطة .. بسعر بسيط

تقهر Apple.. إيربودز جديدة من Sony بسعر مميز

تيك توك بقى نسخة من إنستجرام.. جرب المميزات الجديدة قبل أي حد

موبايل جديد من Realme لا تستطيع تفريقه عن iPhone.. بأقل من 4000 جنيه

ستبهرك بإمكانياتها| اشتري موبايلات Nokia.. من 600 إلى 900 جنيه فقط

أخبار التكنولوجيا.. أسعار الثلاجات في مصر 2023.. إزاي تفتح اللوكيشن أو Google maps بدون نت

أجهزة الغلابة.. أسعار الثلاجات في مصر 2023

استمتع بشراء موبايل شبابي من شاومي .. والسعر 2000 جنيه بس

ترشيحاتنا

رضا حجازي: تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد العجز

السعودية.. تحذير عاجل من المركز الوطني للأرصاد

بسبب بولو الهاتشباك.. فولكس فاجن تتراجع عن تسريح العمال| تفاصيل

قرعة كأس الكونفدرالية.. تحديد منافس الزمالك المحتمل| تعرف عليه

رحيل حسين الشحات عن الأهلي بعد خناقته مع الشيبي.. ما حقيقة الأمر؟

أخبار تهمك| الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة.. ومفاجأة جديدة في سعر الذهب والدولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بروتوكول تعاون بين الثقافة السينمائية وسفارة بارجواي لإقامة نادى سينما شهرى.. صور

جائزة اليانصيب.. مفأجاة صادمة بعد إعلان إمرأة أمريكية فوزها بـ مليار دولار

البحث عن رد قاسي| تفاصيل مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي.. هل يفعلها؟

أثناء المصيف.. فيديو مخيف يحذر من عوامات الذراعين للأطفال في هذه الحالة

فيديو

تعرف على حجم ثروة الشيف بوراك وحقيقة خلافه مع والده/ فيديو جراف

شيم الرجال.. أول رد من حسين الشحات على أزمته مع الشيبي|فيديو جراف

قالها بحبك مرتين بحياته.. قصة زواج فاروق الفيشاوي وسمية الألفي بشيكولاتة ووردة ولبان

فوقت قبل فوات الاوان .. فنان يكشف علاقة جماعات إسلامية باجباره على الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ