قتل العصفور الأزرق.. وداعا تويتر على يد إيلون ماسك

تداولت العديد من المصطلحات في الساعات الأخيرة بعد إعلان إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، عن تغييرات في منصة تويتر Twitter، بما في ذلك شعار المنصة وحرف "X". ومع ذلك، يبدو أن هذه التغييرات لن تمر مرور الكرام، حيث أشار خبراء ومحللون إلى أن تغيير شعار تويتر قد يؤدي إلى خسارة تجارية تتراوح بين 4 مليارات و20 مليار دولار، وفقاً لتقرير لوكالة "بلومبرغ".

قد يكون هذا الخطأ كبيراً، حيث استغرقت تويتر 15 عامًا لكسب هذا القدر من الأسهم في جميع أنحاء العالم. وتشير بعض الآراء إلى أن تويتر واحدة من أكثر العلامات التجارية شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتميزت بشعارها الأزرق الشهير، وهو رمز انتشر في جميع أنحاء العالم.

وأشار أستاذ العلوم المالية بجامعة فاندربيلت بولاية تينيسي، جوشوا وايت، إلى أن تغيير الشعار الخاص بتويتر قد يؤثر على الثقافة الحديثة والاستخدام الشائع لمصطلحات مثل "تغريدة" و "إعادة التغريد" التي أصبحت جزءاً من المجتمع الرقمي للمشاهير والسياسيين الذين يستخدمونها للتواصل مع الجماهير.

وعلى الرغم من أن إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لـ تويتر ليندا ياكارينو كشفا عن الشعار الجديد، فإن هذه التحديثات تلقت العديد من الانتقادات، وأصبح هاشتاج "وداعاً تويتر" هو الأكثر تداولاً على المنصة، مع انتقادات كثيرة.

وفيما يتعلق بقيمة العلامات التجارية، فإن قيمة تويتر التجارية تقدر بحوالي 4 مليارات دولار، في حين قدرت الشركة علامة فيسبوك التجارية بـ 59 مليار دولار وإنستجرام بـ 47.4 مليار دولار.

ويتوقع خبراء التسويق أن هذا التغيير قد يؤثر على قيمة تويتر التجارية، وتقدر جامعة فاندربيلت قيمة علامة تويتر التجارية بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، وهو ما يمكن مقارنته بالقيمة التجارية لعلامة تطبيق سناب الذي تم تقييمها بـ 30 مليار دولار.

ومن المهم ملاحظة أن تويتر لديها مستخدمون كثيرون ونشاط تجاري كبير، ولذلك فإن أي تغيير في العلامة التجارية قد يؤثر على تفاعل المستخدمين مع المنصة ويؤدي إلى تراجع في الإيرادات. وبالتالي، يجب على تويتر أن تكون حذرة في اتخاذ أي تغييرات في العلامة التجارية وتقييم تأثيرها على القيمة التجارية للشركة ونشاط المستخدمين على المنصة.