أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة والحقيقية

الذبحة الصدرية حالة طبية تتميز بألم أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس، بعض أعراض الذبحة الصدرية تشمل الأتي :

كشف الدكتور ماجد العبادي استشارى أمراض القلب فى تصريحات خاصة لصدى البلد اعراض الذبحة الصدرية وهي عبارة عن الأتي :

• ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس

• ألم أو ضغط في الصدر يمتد إلى الكتفين أو الذراع أو الرقبة

• إحساس بالثقل في الصدر

• تسارع نبضات القلب

• الشعور بالم او الاحساس بالتعب والتعرق المفرط

• الشعور بالغثيان أو الدوخة

يمكن أن تكون الذبحة الصدرية مؤشرًا على حالات طبية خطيرة مثل:

• أزمة قلبية

• احتشاء عضلة القلب

• أمراض الشرايين التاجية

• ارتفاع ضغط الدم

• الربو

• اضطرابات نفسية مثل القلق أو الاكتئاب.

ينصح برؤية الطبيب في أقرب وقت ممكن في حالة الذبحة الصدرية لتشخيص الحالة الدقيقة ووصف العلاج المناسب.

اعراض الذبحة الصدرية

اعراض الذبحة الصدرية

تشمل أعراض الذبحة الصدرية عادةً:

ألم في الصدر: يشعر المصاب بألم حاد أو ضغط في الصدر، وقد يصفه بأنه شعور بالضيق أو الضغط أو الثقل.

الألم ينتشر إلى الذراع الأيسر والكتف والرقبة والفك العلوي والظهر: يمكن للألم أن يمتد من الصدر إلى الأذرع والكتف والرقبة والفك العلوي والظهر، خاصةً في الذراع الأيسر.

ضيق التنفس: يشعر المصاب بصعوبة في التنفس، وقد يصفه بأنه شعور بالضيق في الصدر.

الشعور بالغثيان: يمكن أن يشعر المصاب بالغثيان أو الدوار.

الشعور بالتعب: يشعر المصاب بالتعب والضعف العام.

إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض، فمن الضروري التوجه إلى الطبيب على الفور لتحديد سببها وتلقي العلاج اللازم. ويجب الانتباه إلى أن الذبحة الصدرية قد تكون علامة على مشكلة صحية خطيرة مثل أزمة قلبية، ولذلك يجب القيام بالفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية.

اعراض الذبحة الصدرية للحامل

اعراض الذبحة الصدرية

تشمل أعراض الذبحة الصدرية للحامل عادةً:

ألم في الصدر: يشعر المصابة بألم حاد أو ضغط في الصدر، وقد يصفها بأنه شعور بالضيق أو الضغط أو الثقل.

الألم ينتشر إلى الذراع الأيسر والكتف والرقبة والفك العلوي والظهر: يمكن للألم أن يمتد من الصدر إلى الأذرع والكتف والرقبة والفك العلوي والظهر، خاصةً في الذراع الأيسر.

ضيق التنفس: يشعر المصابة بصعوبة في التنفس، وقد تصفه بأنه شعور بالضيق في الصدر.

الشعور بالغثيان: يمكن أن تشعر المصابة بالغثيان أو الدوار.

الشعور بالتعب: تشعر المصابة بالتعب والضعف العام.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن تكون الأعراض المذكورة أعلاه علامات على مشكلات صحية خطيرة مثل أزمة قلبية، ولذلك يجب الاتصال بالطبيب على الفور إذا كنت تشعرين بأي من هذه الأعراض. يجب عدم تجاهل أي أعراض غير طبيعية خلال الحمل، والتوجه إلى الطبيب لتقييم الحالة الصحية وتحديد الخطوات العلاجية اللازمة.

اعراض الذبحة الصدرية عند الاطفال

تشمل أعراض الذبحة الصدرية عند الأطفال عادةً:

الألم في الصدر: يشعر الطفل بألم حاد أو ضغط في الصدر، وقد يصفه بأنه شعور بالضيق أو الضغط أو الثقل.

الألم ينتشر إلى الذراعين والكتفين والرقبة والفك العلوي والظهر: يمكن للألم أن يمتد من الصدر إلى الأذرع والكتفين والرقبة والفك العلوي والظهر.

الشعور بالتعب: يشعر الطفل بالتعب والضعف العام.

الشعور بالغثيان: يمكن أن يشعر الطفل بالغثيان أو الدوار.

الاضطرابات النفسية: يمكن أن يشعر الطفل بالقلق أو الخوف أو الضيق النفس نتيجة الألم.

إذا شعر طفلك بأي من هذه الأعراض، فيجب الاتصال بالطبيب على الفور لتحديد السبب وتلقي العلاج اللازم. يجب أن يكون الوقت عاملاً حيويًا في تشخيص ومعالجة الذبحة الصدرية في الأطفال، لأنهم قد يكونون أكثر عرضة للأضرار الجسدية والتأثيرات النفسية الناجمة عنها. يجب على الوالدين أن يعلموا بأن الأطفال يمكن أن يصابوا بالذبحة الصدرية ويجب عليهم الانتباه إلى أي علامات أو أعراض غير طبيعية والتوجه إلى الطبيب في أقرب وقت ممكن.

اعراض الذبحة الصدرية عند الشباب

أشهر أعراض الذبحة الصدرية عند الشباب هي:

• ألم في الصدر يتركز عادة في الجزء الأيسر من الصدر، وقد يمتد إلى الذراع الأيسر والفك والفم والظهر.

• زيادة ضربات القلب.

• إحساس بضيق في التنفس.

• تعرق وبرودة في اليدين والقدمين.

•دوار أو غيبوبة مؤقتة.

• قلق شديد وتوتر.

• غثيان أو قيء.

معظم الذبحة الصدرية عند الشباب ليس لها أسباب خطيرة، ولكن يجب التأكد من خلال زيارة الطبيب لاستبعاد أمراض القلب الخطيرة.

يمكن أن تحدث الذبحة الصدرية عند الشباب نتيجة للشعور بالضغوط أو القلق، وأحيانا الحالة العاطفية، أو بسبب أنماط الحياة غير الصحية.

اعراض الذبحة الصدرية الكاذبة

•‌ألم أو ضغط في الصدر ، ويصفه العديد من المرضى بشعور بالضغط على الصدر أو حرقان

• نفس قصير وصعب وضيق في التنفس

•‌ ألم يشع من الصدر نحو الذراع اليسرى أو الفك أو الرقبة أو الفخذ

•‌ اختناقات أو إحساس بضيق في الصدر لا يختفي حتى بالاستلقاء

•‌إحساس بتسارع ضربات القلب

•‌دوخة أو دوار أو إغماءات قصيرة

•‌عرق برودة ورعشة

•‌قلق شديد أو توتر

•‌غثيان أو تقيؤ

بشكل عام تشبه أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة أعراض النوبات القلبية، لكنها ليست بنفس الخطورة ولا تؤدي إلى أضرار بالقلب.