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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احذر من التشخيص الخاطئ .. حسام موافي يوضح أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، الذبحة الصدرية  هي آلام منتصف الصدر أو فوق المعدة، معقبا:" فيه آلم مشابه لآلام الذبحة الصدرية لكنها ذبحة صدرية كاذبة بسبب الحالة النفسية".


وقال موافي خلال تقديم برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن علاج الذبحة الصدرية الكاذبة تكون بوضع قرص البرشام تحت اللسان"

وحذر موافى، من الخطأ بين تشخيص الذبحة الصدرية الذبحة الصدرية الكاذبة.

 

حسام موافي يكشف مفاجأة عن الإصابة بالذبحة الصدرية.. فيديو


وكان كشف الدكتور حسام موافي ، أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الذبحة الصدرية تأتي وتذهب لكن مكانها ثابت".


وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الذبحة الصدرية لا تأتي إلا في منتصف الصدر وإذا أتت في مكان آخر فإنها ليست ذبحة صدرية".


وأضاف: "الذبحة الصدرية تأتي بعدة صورة سواء حموضة، أو حجرة على الصدر أو  سكينة، ولا تأتي أبدا في شكل الوخز فإن هذه الصفة بعيدة عن الذبحة الصدرية تماما".


وأوضح: "من أسباب الخلل في ضربات القلب قد ترجع إلى الشريان التاجي، أو مشكلة في صمام القلب، أو امتداد في الأذين الأيسر، أو بسبب أدوية، أو نشاط في الغدة الدرقية".

الذبحة الصدرية آلام منتصف الصدر ذبحة صدرية كاذبة ذبحة صدرية حسام موافي

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