مسابقة دولة التلاوة.. موعد وشروط التقديم للتصفيات الأولية الشفوية بمسجد السيدة نفيسة

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة دولة التلاوة الموسم الثاني، وذلك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة، خلال الفترة من ٥ حتى ١٣ من يوليو ٢٠٢٦م، للمتسابقين من محافظات: القاهرة – الفيوم – بني سويف.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيانها، أن تنشر أسماء المتسابقين الذين لهم حق دخول الاختبارات الشفوية المركزية الأولية، مع التأكيد أنه يشترط ألا يكون المتسابق من:

• القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتلفزيون.

• قراء السورة بوزارة الأوقاف.

• المشاركين في برنامج «دولة التلاوة» في موسمه الأول في التصفيات النهائية.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنه سيتم استبعاد كل من يثبت عدم انطباق شروط المسابقة عليه في أي مرحلة من مراحلها.

ويبدأ استقبال المتسابقين يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا، وفقًا للجداول المعلنة.

المستندات المطلوبة:

• صورة من بطاقة الرقم القومي، مع إحضار الأصل للاطلاع.

• صورة شخصية حديثة مقاس (٤×٦)

• بالنسبة لفئة الناشئة: صورة من شهادة الميلاد، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

انطلاق الموسم الثاني لـ دولة التلاوة من رحاب السيدة نفيسة الأحد المقبل

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف، بدء التصفيات الأولية للموسم الثاني من «دولة التلاوة»؛ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق ١٩ من محرم ١٤٤٨ هجرية، الموافق للخامس من يوليو ٢٠٢٦ ميلادية، بمحافظتي القاهرة (مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها) والشرقية (مسجد الفتح بالزقازيق) بالتزامن.

وتيسيرًا على المتسابقين، اعتمدت الوزارة إقامة التصفيات الأولية للموسم الثاني في عشر محافظات على مستوى الجمهورية، هي: القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وقنا، والإسماعيلية، والغربية، والجيزة، والشرقية، والبحيرة، بما يحقق العدالة في إتاحة الفرصة أمام المتسابقين، وييسر مشاركتهم من مختلف المحافظات، ويضمن حسن تنظيم مراحل المنافسة.

يعد "دولة التلاوة" المشروع وطني يجسد رؤية الوزارة في ترسيخ مكانة القرآن الكريم في حياة المجتمع، وتجديد الريادة المصرية في فنون التلاوة والتجويد، واكتشاف المواهب القرآنية الواعدة ورعايتها في مختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك في ضوء الشراكة الممتدة بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وستوالي وزارة الأوقاف نشر مواعيد التصفيات وأماكنها بالمحافظات العشرة تباعًا، مع نشر أسماء المتسابقين وأماكن حضورهم ومواعيدها.