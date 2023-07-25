السجن 6 سنوات لتاجر هيروين وتغريمه 200 ألف جنيه

أصدرت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد ،حكمها بمعاقبة المتهم " ايهاب .ع "بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 200 آلاف جنيه عما أسند إليه من اتهام الاتجار في الهيرويين بمدينة نصر ، كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد و باهر بهاء الدين صادق وامانة سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول أحرز بقصد الاتجار لجوهر الهيروين المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانوناً ، وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية، أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم بالطريق العام محرزاً كيس بلاستيكي شفاف يظهر منه جوهر الهيروين المخدر وبضبطه وتفتيشه عثر معه على عدد ٣ لفاقات بلاستيكية شفافة تحوى كلا منهن ذات الجوهر المخدر أحرزهم فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.