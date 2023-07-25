عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون .. هل يسمح للجمعية الأهلية فتح فروع لها خارج الدولة؟

العمل الأهلي
العمل الأهلي

وضع قانون تنظيم العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات ومحفزات عديدة تمكن الجمعية الأهلية من القيام بدورها المنوطة به،كما حدد القانون المستندات اللازمة لترخيص الجمعية الأهلية.

ونصت المادة (20) علي أن يجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها في البلد المعني.

وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.

صناع الخير: الجمعيات الأهلية تقدم 30% من الخدمة الطبية لغير القادرين

وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مصر 14 يوليو

ومع عدم الإخلال بالمادة (١٩) من هذا القانون للجمعية فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبينًا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه، وفقا للمادة (21).

ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون.

وأشارت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

الجمعية الجمعيات الأهلية العمل الأهلي محفزات الرعاية الاجتماعية ذوي الإعاقة ترخيص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معلول يقترب من الرحيل عن الأهلي.. والبديل مفاجأة

علبة السجائر بـ75 جنيها.. هل يتعمد التجار إحداث أزمة داخل الأسواق؟|مسؤول يرد

الغشاشين سقطوا .. خبر عاجل بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

مفيش شكوى تاني.. مصر تتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ومفاجأة كبرى للمواطنين

مات مقهورا بسببها| قصة الوفاة المفاجئة لطليق المطربة بوسي.. وتصريحات نارية لشقيقته

أول رد فعل من علي معلول بعد أنباء رحيله عن الأهلي

لجنة الانضباط تتجه لتغليظ عقوبة الشحات واتخاذ إجراء رسمي مع كهربا.. تفاصيل

غير محمد صلاح.. ليفربول يتعاقد مع فرعون مصري جديد.. من هو؟

موضوعات متعلقة

صناع الخير: الجمعيات الأهلية تقدم 30% من الخدمة الطبية لغير القادرين

الكاتب الصحفي أحمد رفعت يشيد بعمل وتعاون الجمعيات الأهلية

ترشيحاتنا

بحوالي 92 مليون دولار.. الزراعة: الإفراج عن 181 ألف طن أعلاف

رئيسة وزراء إيطاليا تنتقد تعامل الحكومات السابقة بشكل خاطئ مع مصر

صدمات أخرى.. مستشار برنامج المناخ العالمي يحذر من ارتفاع جديدة بدرجات الحرارة

حدود حب الحياة في الإسلام .. علي جمعة يوضح

مستعدون للعودة.. الكرملين يزف بشرى سارة بشأن اتفاقية الحبوب في البحر الأسود

تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأكثر من طريقة مختلفة.. علاج حمو النيل في المنزل

شاب صيني يتعرض لتمزق في الرئة بحفل فرقته المفضلة.. اعرف الحكاية

الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس

سيصبح عاطلا.. ممثل أمريكي شهير يعلن خوفه من الذكاء الاصطناعي

فيديو

صفقة جديدة.. ما سر الرجل المقنع في لقاء الأهلي وبيراميدز |فيديو جراف

المطربة بوسي وأزماتها مع والدها وطليقها قبل الوفاة «فيديوجراف»

يفشل لأول مرة.. فيديو للشيف بوراك يثير الجدل ..شاهد

أخيراً.. حل أزمة انقطاع الكهرباء .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الحقيقة والعدالة

محمد الصاحي يكتب: فرصة العرب التاريخية لأجل فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ