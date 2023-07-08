وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى مصر 14 يوليو الجاري

واصلت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ، تفويج رحلات العودة للحجاج من مطاري جدة والمدينة، حيث وصل عددا من الحجاج من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والشرقية والدقهلية من الأراضى المقدسة بعد تأدية فريضة الحج.

وقال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، جاري استكمال تفويج رحلات عودة حجاج الجمعيات الأهلية الى مصر على أن يتم الإنتهاء من مغادرة جميع الحجاج إلي مصر يوم ١٤ المقبل، موضحًا أن هناك ٤٠٪ ذهبوا إلى المدينة المنورة بعد انتهائهم من مناسك الحج وسيتم استكمال تفويج رحلات العودة على مراحل .

وأوضح رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية ، يوميا يتم تفويد الحجاج سواء إلي جدة ثم إلي الاراضي المصرية او الي المدينة المنورة لزيادة المسجد النبوي مشيرا إلى أن جميع الفنادق الموجودة ذات تصنيف عال وخدمات متميزة في المركزية الشمالية بحد أقصي رابع صف عن الحرم أو المسجد النبوي.

وتتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مع البعثة الرسمية يوميا للاطمئنان على جميع الحجاج.

وقالت الوزيرة،إن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم ٥٢٥٠ حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

يذكر أن المؤسسة القومية لتيسير الحج وضعت جداول التفويج قبل بدء موسم الحج ، حيث تقوم على تقسيم حجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 5250 حاجا إلى مجموعتين؛ المجموعة الأولى تبدأ من المدينة المنورة، ثم تسافر إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج، على أن تسافر مباشرة عقب انتهاء المناسك إلى القاهرة من مطار جدة، أما المجموعة الثانية، فتبدأ رحلتها من مكة المكرمة، ثم تسافر إلى المدينة المنورة عقب أدائها مناسك الحج، على أن تعود إلى القاهرة من مطار المدينة المنورة.

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