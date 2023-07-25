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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرسوم من طالبان ضد النساء.. إغلاق جميع صالونات التجميل في أفغانستان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت أفغانستان إغلاق آلاف صالونات التجميل في جميع أنحاء أفغانستان بشكل دائم، بعد دخول مرسوم لسلطات طالبان حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

وكانت طالبان قد أصدرت في الشهر الماضي مرسوما يفرض إغلاق آلاف صالونات التجميل التي تديرها نساء في كل أنحاء البلاد، وهي غالبا ما تكون مصدر الدخل الوحيد للأسر وأحد الأماكن القليلة المتبقية للتجمع خارج المنزل.

وأدانت حكومات أجنبية ومسئولون من الأمم المتحدة القيود المتزايدة على النساء منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021 بعد هزيمة حكومة مدعومة من الولايات المتحدة وانسحاب القوات الأجنبية.

وأشارت الحكومات الغربية والمنظمات الدولية إلى أن القيود المفروضة على النساء تعرقل أي تقدم محتمل نحو الاعتراف الدولي بإدارة طالبان.

وأغلقت السلطات العام الماضي معظم المدارس العليا للفتيات، ومنعت النساء من الالتحاق بالجامعة، ومنعت كثيرات من موظفات الإغاثة الأفغانيات من العمل.

وأٌغلقت أمام النساء أبواب كثير من الأماكن العامة ومنها الحمامات وصالات الألعاب الرياضية والمتنزهات.

طالبان أفغانستان إغلاق آلاف صالونات التجميل نساء الولايات المتحدة

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