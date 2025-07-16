إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20 و25 عقدة، وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار.

وأعلنت الهيئة- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إيقاف حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة في ميناء نويبع حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس محمد عبد الرحيم، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.