قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء: النقد البناء من حق كل مواطن.. وواجبنا حل أي مشكلة
بـ62 جنيه شهريًا.. إجراءات وشروط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025
وزير الصحة السوري: تأمين الخدمات الإسعافية والعلاجية استجابة لأحداث السويداء
داخل شقة صديقه.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس
أول رد من مدبولي لـ صدي البلد بشأن أعمار أعضاء الأعلي للثقافة
الحكومة توضح آليات عمل منظومة تصدير العقار المصري
إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية
شهادتي مجروحة| الوزراء: أمامنا تحديات وشوط طويل ونحتاج بذل جهود أكبر
يهدد أماكن عملنا.. المهن الطبية يناشد الرئيس عدم التصديق على الإيجار القديم
ظهور خاص لعمرو سعد.. أحمد سعد يطلق أخويا ثاني أغنيات ألبوم بيستهبل
مدبولي: الدولة رقيب على عمل الجهة المشغلة لمستشفى دار السلام هرمل
ضياء الميرغني: لم اعتزل الفن وأنا بخير وبطمن كل جمهوري.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
أ ش أ

أغلقت هيئة موانئ البحر الأحمر، ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية، حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 20 و25 عقدة، وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار.

وأعلنت الهيئة- في بيان صحفي اليوم الأربعاء- إيقاف حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة في ميناء نويبع حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، المهندس محمد عبد الرحيم، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية؛ حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

موانئ البحر الأحمر نويبع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

ميتسوبيشي

شاهد سيارة ميتسوبيشي الجديدة بالمواصفات.. شبيهة باجيرو

هاتف ريلمي

بمواصفات احترافية.. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Realme 15 5G

آيفون

أول هاتف آيفون قابل للطي قد يكون أرخص مما تتوقع

بالصور

طريقة عمل سلطة البطاطس الألمانية

طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..
طريقة عمل سلطة البطاطس الالمانية..

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول جوز البيكان

خصائص مضادة للسرطان.. فوائد الخرشوف الصحية

تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية
تعرف على فوائد الخرشوف الصحية

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

المتهم

تشاجر مع جيرانه.. القبض على شخص يحمل سلاحا أبيض بالفيوم

رئيس الوزراء

مصطفي مدبولي: 3 سفن تغييز لتأمين الاحتياجات البترولية

براكين وزلازل

كار.. ثة قادمة.. تسونامي من تحت الماء يهدد الكوكب

المتهم

الداخلية تكشف حقيقة سحب رخصة سيارة من مواطن دون وجه حق بالعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد