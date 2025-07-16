حقوق إنسان النواب: ملتزمون بتعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة لتطوير المنظومة الوطنية

عقد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا موسعًا مع جوني وايت، مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة بجنيف، بمقر البرلمان المصري.

جاء اللقاء في إطار تعزيز الشراكة والتشاور بين الجانبين، حيث ناقش الطرفان سبل دعم الأطر الوطنية والتشريعية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في الاجتماع السفير د. محمود كارم، القائم بأعمال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والسيد هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، والنائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائبة د. نانسي نعيم، عضو اللجنة.

محاور متعددة وتوافق على أولوية العمل المشترك

تناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها:

تقييم الجهود الوطنية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ومواصلة التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للاستجابة للتوصيات الدولية.

دعم استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يتسق مع مبادئ باريس.

تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.

دور البرلمان في المتابعة والتشريع وتلقي شكاوى المواطنين.



كما ناقش الاجتماع آفاق التعاون الفني والتقني مع المفوضية السامية، خصوصًا في مجالات بناء القدرات البرلمانية، وتدريب الكوادر على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار الحوار البنّاء والتنسيق بعيدًا عن التسييس، لضمان تطوير شامل ومستدام لمنظومة حقوق الإنسان في مصر، يعكس الخصوصية الوطنية، ويعزز الاستقرار المجتمعي.