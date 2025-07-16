بعد استبعاده من الانتخابات.. نائب رئيس النور: نستكمل المسيرة القانونية بالدستورية العليا

أصدر السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، بيانًا إعلاميًا، عقب رفض المحكمة الإدارية العليا للطعن الذي تقدم به، وأيدت المحكمة قرار استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ عن الدائرة الفردية على خليفة عدم أدائه الخدمة العسكرية.

وقال خليفة: إخواني وأهالي دائرتي بمحافظة كفر الشيخ.. أتقدم إليكم بخالص الشكر والامتنان على ما وجدته منكم من ترحيب ودعم لترشحي لانتخابات مجلس الشيوخ، فجزاكم الله خيرًا لدعمكم لي وما وجدته منكم من تأييد ومساندة.

وتابع: إلا أن إرادة الله جاءت في غير ما أردتم وأردتُ، فقد تم استبعادي من السباق باكرًا، -قدر الله وما شاء فعل-، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا على قرار الهيئة الوطنية باستبعادي، فنستكمل المسيرة القانونية بالذهاب للدستورية العليا.

وأضاف، نحن جميعا نوقن أن في قضاء الله كل الخير، وكما كانت نيتي أن أخدم أبناء وطني ومحافظتي من خلال عضويتي بمجلس الشيوخ، فلن يعدم المرء سبيلًا لخدمة أهله ومجتمعه من خارجه ما أراد ذلك بنيةٍ صادقةٍ وعزيمةٍ قويمةٍ، فأنا متواجد بينكم ومعكم، يدي بيدكم، نتعاون فيما فيه صالح البلاد والعباد.

واختتم بيانه : وأعاهد الله، وأعدكم، أن أجتهد أنا وزملائي من أعضاء حزب النور لتقديم كل ما نستطيع من جهدٍ من أجل رفعة هذا البلد ونفع أهله الكرام. ومن الواجب أن أتقدم بالشكر لكل من أيد ترشحي و دعمني بأي وسيلة من جماهير المحافظة الكرام و زملائي في الحزب قيادة و أعضاء الذين منحوني ثقتهم ورشحوني للتقدم للانتخابات، وبإذن الله، نكمل معًا مسيرة الهوية والدولة العصرية القوية من داخل البرلمان أو من خارجه.