قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصاعد الأحداث في سوريا.. إسرائيل تنقل قوات من غزة إلى الجولان
13 مصابا جراء القصف الإسرائيلي على وسط دمشق
مصادر: جهود مكثفة برعاية مصر وقطر مع المبعوث الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
أهالي فتيات كفر السنابسة يشتركون لشراء قطعة أرض لبناء مدرسة على 20 قيراطا
مصادر: تفاؤل بشأن الجهود المصرية القطرية وقرب التوصل لوقف إطلاق النار بغزة
جيش الاحتلال: رئيس الأركان يأمر بتحويل عدد كبير من الطائرات نحو الجبهة السورية
ياسين مرعي: حققت حلم حياتي.. وتاريخ الأهلي يتحدث عن نفسه
مدبولي يتابع موقف تسليم الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الادارية
جيش الاحتلال: قصفنا 160 هدفا للنظام السوري معظمها في السويداء
12 قرارا حكوميا جديدا.. ما الذي وافق عليه مجلس الوزراء اليوم؟
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد استبعاده من الانتخابات.. نائب رئيس النور: نستكمل المسيرة القانونية بالدستورية العليا

السيد خليفة
السيد خليفة
محمود زيدان

أصدر السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، بيانًا إعلاميًا، عقب رفض المحكمة الإدارية العليا للطعن الذي تقدم به، وأيدت المحكمة قرار استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ عن الدائرة الفردية على خليفة عدم أدائه الخدمة العسكرية.

وقال خليفة: إخواني وأهالي دائرتي بمحافظة كفر الشيخ.. أتقدم إليكم بخالص الشكر والامتنان على ما وجدته منكم من ترحيب ودعم لترشحي لانتخابات مجلس الشيوخ، فجزاكم الله خيرًا لدعمكم لي وما وجدته منكم من تأييد ومساندة.

وتابع: إلا أن إرادة الله جاءت في غير ما أردتم وأردتُ، فقد تم استبعادي من السباق باكرًا، -قدر الله وما شاء فعل-، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا على قرار الهيئة الوطنية باستبعادي، فنستكمل المسيرة القانونية بالذهاب للدستورية العليا. 

وأضاف، نحن جميعا نوقن أن في قضاء الله كل الخير، وكما كانت نيتي أن أخدم أبناء وطني ومحافظتي من خلال عضويتي بمجلس الشيوخ، فلن يعدم المرء سبيلًا لخدمة أهله ومجتمعه من خارجه ما أراد ذلك بنيةٍ صادقةٍ وعزيمةٍ قويمةٍ، فأنا متواجد بينكم ومعكم، يدي بيدكم، نتعاون فيما فيه صالح البلاد والعباد. 

واختتم بيانه : وأعاهد الله، وأعدكم، أن أجتهد أنا وزملائي من أعضاء حزب النور لتقديم كل ما نستطيع من جهدٍ من أجل رفعة هذا البلد ونفع أهله الكرام. ومن الواجب أن أتقدم بالشكر لكل من أيد ترشحي و دعمني بأي وسيلة من جماهير المحافظة الكرام و زملائي في الحزب قيادة و أعضاء الذين منحوني ثقتهم ورشحوني للتقدم للانتخابات، وبإذن الله، نكمل معًا مسيرة الهوية والدولة العصرية القوية من داخل البرلمان أو من خارجه.

كفر الشيخ السيد خليفة حزب النور مجلس الشيوخ الإدارية العليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

الشيخ مرهج شاهين

السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه

سجائر كليوباترا

كليوباترا بكام النهارده؟.. أسعار سجائر الشرقية للدخان والمستوردة بعد تطبيق الزيادة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

سوريا

سوريا تكشف حجم إصابات الغارات الإسرائيلية على دمشق

غارة إسرائيلية

جيش الاحتلال يعلن استهداف أكثر من 160 هدفا في سوريا

صورة من فيلم سوبر مان

فيلم مثير للجدل... هل يدافع سوبرمان عن غزة؟

بالصور

أخبار السيارات| نيسان وجنرال موتورز تعليقان مصانعهم.. وخلل قاتل في سيارات لاندروفر

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل أرز الحمام المحشي على الطريقة المصرية

طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية
طريقة عمل أرز الحمام محشي على الطريقة المصرية

نشرة المرأة والمنوعات| ريم سامي تستعرض رشاقتها بملابس البحر.. وتحذير من الإفراط في تناول الكركم

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد