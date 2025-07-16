قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مورينيو يمهد الطريق أمام الزمالك لضم صفقة دفاعية
تجديد التفويض الصادر لوزير التعليم العالي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء
السويداء تحترق ... إسرائيل تقصف دمشق والدروز يستدعون الاحتلال
السويداء.. وفاة الشيخ مرهج شاهين بعد حلق شاربه
الوزراء يوافق على تخصيص أراض لشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد
الوزراء يوافق على تخصيص أرض بالسخنة لإقامة مستشفى ميداني
تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. الشروط وخطوات التقديم في الجامعات والمعاهد
ماس بالتكييف.. إخماد حريق في مستشفى الوادي بأكتوبر
خامنئي : طهران مستعدة للرد على أي هجوم عسكري جديد
الإدارية العليا ترفض 12 طعنًا بانتخابات الشيوخ.. وتؤيد استبعاد 3مرشحين لحزب النور
خريطة الأمطار تُفاجئ المصريين في عز الصيف اليوم.. محافظتك منها ولا لأ؟
تصعيد المواجهة غدا.. أول تعليق من حماس على عدوان الاحتلال ضد الضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حقوق النواب: “100 يوم صحة” نموذج ناجح للعدالة الصحية والشراكة المجتمعية الشاملة

النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
محمد الشعراوي

ثمَّن النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إطلاق وزارة الصحة والسكان حملة «100 يوم صحة» في نسختها الثالثة على التوالي.

وأكد «أبو العلا» في بيان له، أنها تمثل واحدة من أبرز المبادرات الصحية التي تعكس التزام الدولة المصرية – بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – بتحقيق العدالة الصحية والوصول بالخدمة الطبية إلى كل المواطنين دون تمييز.

كما أكد أن استمرار الحملة للعام الثالث يبرهن على نجاحها الفعلي وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، سواء في الوقاية أو الكشف المبكر أو العلاج.

وأشار إلى أن التوسع هذا العام في دمج مفاهيم الشراكة المجتمعية، عبر التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، يُعزِّز من استدامة الأثر الصحي، ويجعل من «100 يوم صحة» تجربة فريدة في الربط بين الحق في الصحة والوعي المجتمعي والعمل الميداني.

وأضاف النائب أن الشمول الواسع الذي تتضمنه الحملة، من رعاية صحية أولية، إلى فحوصات الأمراض غير السارية، إلى مبادرات دعم الصحة النفسية، يعكس نظرة شمولية متقدمة للصحة باعتبارها حقًا إنسانيًا متكامل الأبعاد، وليست مجرد علاج للمرض، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتنظيمي الذي يشارك في تنفيذ الحملة في مختلف المحافظات.

كما عبّر «أبو العلا» عن تقديره لإطلاق المهرجان الرياضي تحت مظلة “100 مليون صحة الرياضي”، معتبرًا إياه خطوة مهمة في دمج الرياضة بالصحة العامة، وتعزيز مفاهيم الرفاه البدني والنفسي لدى كافة الفئات العمرية.

كما أكد أن مثل هذه الأنشطة تفتح آفاقًا جديدة للتوعية الصحية بشكل مبتكر وغير تقليدي.

واختتم وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بيانه، بدعوة المواطنين إلى التفاعل مع الحملة والاستفادة من خدماتها المجانية، مؤكدًا أن صحة الإنسان ستظل في قلب الأولويات الوطنية، وأن البرلمان مستمر في دعم كل المبادرات التي تحفظ حق المواطن في حياة كريمة وصحة آمنة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي حملة «100 يوم صحة» وزارة الصحة والسكان النائب الدكتور أيمن أبو العلا العدالة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كود تعويض الإنترنت

10 جيجا مجانًا على باقتك.. كود تعويض الإنترنت WE وفودافون وأورنج واتصالات

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان.. كليوباترا بكام بعد الزيادة؟

نتيجة الثانوية العامة 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد قريباً..وبشرى سارة بشأن نسب النجاح

جثة صورة أرشيفية

بعد أيام من تلقي العلاج.. وفاة الطفلة الخامسة من أسرة ديرمواس بالمنيا

الإيجار القديم

ماذا لو لم يصدق الرئيس على قانون الإيجار القديم خلال 30 يوما من إصداره؟

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الدولار والجنيه

أعلى سعر صرف الدولار الآن في البنوك

أرشيفية

موجة طقس "عجيبة" تضرب مصر.. الحرارة تتجاوز 42 درجة وأمطار مرتقبة شمالًا

ترشيحاتنا

كولر

الغندور: الاهلي سدد راتب كولر وربيبرو لشهر يونيه بنحو 370 ألف يورو

وسام ابو علي

موقف الأهلي النهائي من رحيل وسام أبو علي

الزمالك

موقف مفاجئ يربك حسابات الزمالك قبل الموسم الجديد.. تفاصيل

بالصور

هيدي كرم تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

بعد 60 عامًا .. نيسان تغلق أحد أهم مواقع إنتاجها التاريخية

نيسان
نيسان
نيسان

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين
ودّعي التشققات المحرجة.. أفضل 7 علاجات طبيعية لتنعيم الكعبين

محافظ الشرقية: تعزيز الشراكة مع الكيانات الشبابية خطوة لبناء جيل واعٍ ومؤهل

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

سر وفاة أسمهان

اتولدت على البحر وماتت فيه.. القصة الكاملة لرحيل أسمهان في حادث غامض

عملية تخسيس السبب

التنمــ.ر المتهم الأول .. وفـ..اة “زوجة تيبو” خلال عملية إنقاص وزن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد