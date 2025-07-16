شهادتي مجروحة| الوزراء: أمامنا تحديات وشوط طويل ونحتاج بذل جهود أكبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أمامنا تحديات وشوط طويل ونحتاج بذل جهود اكبر في ظل الطروف الغير مسبوقة والتي نعيشها حاليا.



وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن «شهادتي مجروحة» و لسه قدامنا كتير عشان نقول خلصنا تحسين جودة الحياة لكن في حاجات ملموسة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع الزعماء الأفارقة في ما لابو تعزيز العلاقات الثنائية خاصة فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي.

وأضاف مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أن مصر حريص على علاقاتها مع الدول الافريقية، متابعا أننا حريصون على متابعة توافر السالع الأساسية في الأسواق واستقرار أسعارها.



وتابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ثلاث سفن تغييز بطاقه 2250 مليون قدم مكعب في اليوم قادرة على تقديم الاحتياجات البترولية.