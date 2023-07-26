نشرة المرأة والصحة: احترس من تناول عصير القصب في هذه الحالة.. فاكهة غير متوقعة تعزز القدرة للرجال.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

أعراض الذبحة الصدرية الكاذبة والحقيقية

الذبحة الصدرية حالة طبية تتميز بألم أو ضيق في الصدر أو صعوبة في التنفس.

يسبب أمراضا خطيرة.. احترس من تناول عصير القصب في هذه الحالة

قالت الدكتورة بسمة يسري، طبيبة تغذية علاجية، أن تناول عصير القصب في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب في مشاكل وأمراض صحية خطيرة خاصة إذا تم إعداده بطريقة غير صحيحة أو تم إهمال النظافة.

بعد إصابة البلوجر خالد جواد.. معلومات صادمة عن مرضه

ظهر البلوجر خالد جواد في فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو يضع ضمادة طبية على عينه، وذلك بسبب إصابته بالتهابات في العصب الحسي والتهاب حاد في عصب المخ ما جعله غير قادر على التحكم في أعصاب وجهه، كما أثر ذلك على عينه أيضا.

أسرار الصداع في الحر الشديد.. أسباب عديدة

يعاني عدد كبير من الاشخاص من الصداع بسبب الاجهاد الحراري او التعرض لموجات الحر الشديده في الصيف فما السر في ذلك.

الإسعافات الأولية لعلاج ضربة الشمس

تحدث ضربة الشمس عندما يفشل الجسم في تنظيم درجة حرارته وتستمر درجة حرارة الجسم في الارتفاع ، غالبًا إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) أو أعلى.

ماذا يحدث للجسم عند تناول التين الشوكي يوميا؟

التين الشوكي، من الفواكة الصيفية، وتحظي بحب الملايين من الأشخاص الذين ينتظرون الصيف خصيصاً ليلتهموا الكثير من حبات التين الشوكي الذي يتميز بمذاق جذاب ومختلف عن باقي الفواكة الصيفية.

على البحر.. ميريام فارس تستعرض رشاقتها وتمارس اليوجا



تواصل النجمة اللبنانية ميريام فارس مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت بإطلالة رياضية وعصرية للغاية، وهي تمارس رياضة اليوجا.

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان روبي الأخضر في كليب يا ليالي

ظهرت النجمة روبي في أحدث كليباتها "يا ليالي"، بإطلالات ناعمة، وقد تداول متابعيها على السوشيال ميديا لقطات من كليبها، وقد ظهرت بإطلالات ناعمة وجذابة.

فوائد غير متوقعة لتناول الكركديه في الصيف .. تعرف عليها

يعد الكركديه من أكثر المشروبات الطبيعية التي يمكن تناولها خلال فصل الصيف حيث يخفض من حرارة الجسم بشكل قوي ويمنع الإجهاد الحراري.



فاكهة غير متوقعة تعزز القدرة للرجال.. نتائجها مذهلة

يبحث الرجال بإستمرار عن أطعمة تعزز قدرتهم الجنسية، بدلا من تناول الأدوية والعلاجات، والتي يعتبر ضررها أكثر من نفعها.