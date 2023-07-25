برلماني يطالب بالتصدي لظاهرة المثلية وحجب المواقع المروجة لها

قال محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن ظاهرة المثلية من الظواهر السلبية التى ينبغى التصدى لها بقوة، لافتا الى أنه قام بتقديم طلب احاطة قبل ذلك للتصدى للمشاهد الخاصة بالمثلية الجنسية المنافية للآداب والقيم والتقاليد المصرية والعربية.

ضبط المفاهيم ومراقبة الاطفال

أضاف “قاسم” لـ"صدى البلد"، أن هناك عدد كبير من المشاهد الخاصة بالمثلية تبث مباشرة ليشاهدها الاطفال عن طريق شركات متعددة الامر الذى يتطلب تدخلا تربويا سريعا لضبط المفاهيم ومراقبة الاطفال، مطالبا بضرورة حجب موقع شهير من على شبكة المعلومات الدولية لترويجها للمثلية بالمخالفة للدستور والأعراف والقيم الدينية المصرية ولأحكام القضاء المصرى.

وتابع النائب حديثه قائلا “إننا لا يمكن أن نقف صامتين أمام هذه الأفعال وغيرها التى ليس لها سوى هدف تدمير النشء وبث السموم والأفكار الملحدة بين أطفالنا ضمن خطة ممنهجة لتدمير شبابنا وأطفالنا”.

أوضح أن “هناك العديد من الدول العربية التى حجبت منصة شهيرة تروج للمثلية، ولا بد أن يكون لمصر مثل هذا الموقف وحجب هذه المواقع وغيرها والتى تبث سمومها بين أطياف المجتمع المصري”.

ولفت إلى أن أحكام القضاء المصرى أكدت أحقية الدولة في حجب مثل هذه المواقع وغيرها، مشيرا إلى أن آخر هذه الأحكام حكم محكمة القضاء الإدارى في 12-5-2009 والتى حكمت بحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية وما يترتب على ذلك من آثار.

وطالب النائب محمود قاسم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية العاجلة وتطبيق صحيح القانون والدستور لحجب مثل هذه المواقع والمنصات الإلكترونية.

وأكد أنه يجب على جميع أجهزة الدولة، وفى مقدمتها جهاز الاتصالات، تطبيق أحكام القضاء المصرى ومنع نشر مثل هذه المواقع التى تحث على الفجور والفسق ونشر الرذيلة، مع توعية الآباء والأمهات بخطورة مثل هذه المواقع الإلكترونية والمنصات التى تبث سمومها تحت ستار الحريات والحقوق، محذراً من بث مثل هذه الأعمال الخطيرة على أطفالنا وشبابنا.