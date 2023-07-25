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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نانو تكنولوجي القاهرة تعلن موعد فتح باب التقدم للإعفاء من المصروفات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي ، تفاصيل الفصل الدراسى الصيفى العام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

 

وقالت الدكتورة رباب الشريف، إنه سوف يتم فتح باب التقدم للإعفاء من مصروفات الفصل الدراسي الصيفي ( summer courses ) بإدارة رعاية الشباب بالكلية. 
 

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وأضافت أن ذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 30-7-2023 وحتى الخميس الموافق 3-8-2023 ، كما أكدت على أنه يشترط أن يقوم الطالب بنفسه بتقديم طلب الإعفاء الي مكتب إدارة رعاية الشباب بالكلية .

وأشارت عميدة الكلية، إلى لمعرفة الأوراق المطلوبة على الطالب التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكليه ابتداء من الغد للاستعلام.
 

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