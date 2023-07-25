نانو تكنولوجي القاهرة تعلن موعد فتح باب التقدم للإعفاء من المصروفات

أعلنت الدكتورة رباب الشريف عميدة كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي ، تفاصيل الفصل الدراسى الصيفى العام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت الدكتورة رباب الشريف، إنه سوف يتم فتح باب التقدم للإعفاء من مصروفات الفصل الدراسي الصيفي ( summer courses ) بإدارة رعاية الشباب بالكلية.



وأضافت أن ذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 30-7-2023 وحتى الخميس الموافق 3-8-2023 ، كما أكدت على أنه يشترط أن يقوم الطالب بنفسه بتقديم طلب الإعفاء الي مكتب إدارة رعاية الشباب بالكلية .

وأشارت عميدة الكلية، إلى لمعرفة الأوراق المطلوبة على الطالب التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكليه ابتداء من الغد للاستعلام.

