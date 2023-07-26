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مرأة

بدون عمليات.. طرق طبيعية لتصغير حجم المعدة

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طرق طبيعيّة لتصغير حجم المعدة.

 

طرق طبيعيّة لتصغير حجم المعدة ما يلي :-
·  الإكثار من شرب الماء وبمعدل ثمانية أكواب يوميّاً، لدوره الفعّال في منح الجسم شعوراً بالشبع، وبالتالي منعه من تناول كميّات إضافيّة من الطعام الأمر الذي يساعد على تقليص حجم المعدة.
· مضغ الطعام بطريقة جيّدة وبطيئة ليعطي الجسم إحساساً بالشبع وبشكل سريع، حيث تُعدّ هذه الطريقة من أفضل الطرق الطبيعيّة التي تمنع الجسم عن الإقبال على تناول الطعام بشكل مفرط مما يساعد في تصغير حجم المعدة.
·  تناول الأطعمة قليلة السعرات الحرارية والغنيّة بالألياف وذلك للسيطرة على الجوع والحد من الشهيّة، ومن هذه الأغذية الخضار والفواكه وأنواع الحبوب مثل البروكلي، والسبانخ، والفطر.
·  الحرص على تناول وجبة الفطور بشكل يوميّ لأهميّتها البالغة في حرق نسبة عالية من السعرات الحرارية كما أنها تُسهم أيضاً في تقليص حجم المعدة إذا تم تناولها بانتظام.
·  من الجدير بالذكرأنّ إهمال هذه الوجبة يزيد من حاجة الجسم للغذاء وبالتالي الإقبال على تناول كميّات كبيرة من المأكولات.
· أخذ قسط كافٍ من النّوم بطريقة منتظمة وبمعدّل ثماني ساعات يوميّاً؛ لضبط مستوى هرمون الجوع (جريلين) ومستوى هرمون الشبع (ليبتين)، الأمر الذي يساعد على تقليل تناول الطعام وتقليص حجم المعدة بشكل طبيعيّ ومنظّم. الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحراريّة.
· تجنّب تناول الوجبات الإضافيّة بين الوجبات الرئيسيّة. تجنّب تناول الأطعمة على اختلاف أنواعها أمام شاشة التلفاز.
.  تناول الأطعمة في أطباق صغيرة الحجم، حيث إن اتّباع هذه الطريقة بشكل دائم يوحي للمخ بالشبع مما يؤدي إلى تصغير حجم المعدة.
· الحذر عند تناول الطعام من التخمة حيث يجب التوقّف عن تناول الأكل قبل الوصول إلى حالة الشبع كي يتعوّد الجسم على استهلاك نسبة أقل من المأكولات الأمر الذي يقلّص حجم المعدة بشكل تدريجيّ.

الدكتورة سوسن الخضار والفواكه هرمون الشبع تصغير حجم المعدة هرمون الجوع تناول الأطعمة

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