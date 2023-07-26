يسري نصر الله: دور المرأة في السينما أصبح تابعاً للبطل الرجل

قال المخرج يسري نصرالله أن دور المرأة في السينما تقلص مع نهاية السبعينيات وأصبحت ملحق بالبطل “ الرجل ”.



وقال يسري نصر الله في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “ كلمة أخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" نادية الجندي ونبيلة عبيد عملوا أدوار رجالة معظمها الست الحلوة والقوية اللي دايما نهايتهم وحشة دائماً ست قوية خارج المجتمع خارجة عنه ".



قال المخرج يسري نصرالله أن أهم الصعوبات التي تواجه تصوير الافلام وإنتاجها ليست في الرقابة الفنية والإدارية ولكن في التصوير في الشارع وصعوبات الحصول على التراخيص .



وتابع :"مش معقول أفلام عالمية بتبقى محتاجة تصور متلاقيش مكان وتروح تصور بره في دول محيطة، وفيه بيروقراطية رهيبة تتحول لقدرة كبيرة في تطفيش الناس".



