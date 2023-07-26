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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تؤكد قدرتها على تعويض البلدان المحتاجة فاقد القمح الأوكراني

القمح الاوكراني
القمح الاوكراني

 

أكدت مسؤولة روسية،اليوم الأربعاء،  أن موسكو قادرة بالكامل على تعويض فاقد القمح الأوكراني للبلدان المحتاجة، وذلك بعد تعليقها اتفاق الحبوب.


 


 

ووفقا لروسيا اليوم، ذكرت مديرة قسم التحليلات في اتحاد الحبوب الروسي، إيلينا تيورينا، أن "وزارةالزراعة الأمريكية تتوقع في العام الزراعي 2023-2024 انخفاض طاقات التصدير الأوكرانية للقمح بنسبة37.5٪ إلى 10.5 مليون طن، ويمكننا تعويض هذا الفاقد الذي يقدر بـ10 ملايين طن بسهولة في ظل حجمصادراتنا الموسم الماضي وإمكاناتنا الحالية".


 

أشارت إلى أن القمح هو محصول تصديري رئيسي لروسيا حيث تبلغ نسبته من إجمالي محصول الحبوبفي روسيا 68٪، فيما حصة روسيا في صادرات القمح العالمية 22٪.


 

وجدير بالذكر أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة،

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحرالأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.


 

ووقفت العقوبات الغربية حجر عثرة على طريق تطبيق الاتفاق، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييدحركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفنالتي تتعامل مع موسكو، ما عطّل حركة الصادرات الروسية، واضطر موسكو أخيرا لتعليق العمل بالاتفاق.

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