برلمانية: تدفق 7 ملايين سائح على مصر مؤشر إيجابي للوصول إلي 30 مليون زائر

قالت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، أن ارتفاع عدد السائحين إلي أكثر من 7 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، يعد إنجاز كبير ، لاسيما وأنه ذلك العدد يرتفع عما تم تحقيقه في ذات الفترة العام الماضي بنحو ٢ مليون سائح.

وأضافت سحر طلعت مصطفى فى بيان صحفى لها ، أن ذلك المعدل يعد بمثابة مؤشر ايجابى للوصول إلي ١٥ مليون سائح علي الأقل مع نهاية عام ٢٠٢٣، وهو ذات الرقم الذى حققته مصر في عام ٢٠١٠ الذى يعد ذروة الطفرة السياحية في مصر عبر تاريخها، حيث أن ما حققته مصر في ذلك العام من معدلات سياحية كانت الأعلي عبر التاريخ.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن تلك الأرقام تؤكد استعادة قطاع السياحة قدرته علي النمو ومواجهة التحديات الأخيرة، وتحقيق انتعاشة كبرى، والاقتراب من تحقيق الهدف المصرى بالوصول ل ٣٠ مليون سائح في ٢٠٣٠، لاسيما وأن مصر تمتلك الامكانيات والموارد السياحية التى تؤهلها لذلك ويجعلها قادرة علي المنافسة عالميا.

ودعت سحر طلعت مصطفى، إلي استغلال تلك الجهود المبذولة حاليا في الدولة، للتوسع فى الاستثمارات السياحية وتكثيف أنشطة الترويج السياحى لمصر، لفتح أسواق سياحية جديدة وجذب مزيد من السائحين إليها.